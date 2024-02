OnePlus 12 u zákazníků boduje! Bude to Černý kůň roku 2024?

OnePlus 12 je jedním z nejlepších mobilních telefonů roku 2024

Hlavními konkurenty budou Samsung Galaxy S24+ a chystané Xiaomi 14 Ultra

Výrobce je zatím s prodejem spokojený, hned první den předobjednávek překonal očekávání

OnePlus 12 má minimum slabých míst. Je poháněno výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, těšit se můžete na špičkový displej s brutálním jasem (ačkoliv u něj nás OnePlus marketingově láká na něco, co reálně nemůžeme využít) a samozřejmě skvělý fotoaparát.

Neznamená to, že by OnePlus 12 bylo dokonalým mobilním telefonem, takový ještě nebyl vyroben a je nepravděpodobné, že by se někdy objevil. Ale zatím se zdá, že vývojáři odvedli kus dobré práce. Snad jen absence většího zaměření na AI může telefonu ublížit, tuto oblast výrobce celkem ignoruje.

Jak si vedlo OnePlus 12 v rámci prvního dne? Předobjednávky proti minulému modelu vzrostly o celých 112 procent a to je velmi působivé číslo. Můžeme samozřejmě spekulovat, jak úspěšné bylo OnePlus 11 v loňském roce, nic to ale nemění na tom, že letošní model (pokud jej tak můžeme označit, první premiéra proběhla už na konci minulého roku) je povedený stroj, který zatopí konkurenci.

Některé zahraniční weby se přiklání k názoru, že růst byl dokonce o 212 procent, z použité grafiky si ale myslím, že růst o 112 procent je ten správný a odpovídá realitě. Jak ale poznamenala řada čtenářů, z nízkých čísel se zkrátka neroste tak složitě. OnePlus 12 ale potenciál má, o tom žádná. Výborné funkce podtrhuje atraktivní design a působivá kapacita baterie, 5400 mAh patří ve světě vlajkových lodí k těm nejlepším hodnotám.

Nikdo samozřejmě úplně neočekává, že by OnePlus 12 globálně a dlouhodobě dokázalo v prodejích porážet telefony od konkurence, na našem trhu je ale dostupný další skvělý stroj a to je z pohledu zákazníka plus. Větší výběr nikdy není na škodu a další výrobci se zase budou muset snažit trochu více. Možná je trošku škoda, že se výrobci nepodařilo udržet cenu o nějakou tu tisícikorunu níže, ale komponenty dnes nejsou levné a platí to nejenom pro procesor od společnosti Qualcomm, jehož cena údajně meziročně opět výrazně vzrostla…

