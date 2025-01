Vývoj One UI: Od odvážných nápadů až po komplexní nadstavbu, ve které si každý najde to své

Reklama

Aby měl špičkový hardware v telefonu smysl, musí jej doplnit i špičkový software. Pro Samsung byl v tomto ohledu zásadním předělem příchod první generace nadstavby One UI, která v roce 2019 nahradila do té doby používanou svébytnou nadstavbu Samsung Experience. Ta byla v telefonech od Samsungu pouhé dva roky, když nahradila dlouhodobě používanou nadstavbu TouchWiz. S odstupem času můžeme říci, že Samsung převzal to nejlepší z předchůdců One UI a tyto myšlenky a funkce s každou generací One UI dále rozvíjí. Design se mezi generacemi One UI sice občas mění, to podstatné ale zůstává.

První generace One UI, postavená na Androidu 9.0 Pie, dorazila do dnes už legendární řady Galaxy S10. První generace nadstavby vznikla ve spolupráci s Googlem a jejím hlavním cílem byla maximální jednoduchost ovládání a vizuální přehlednost. Došlo k nasazení nového fontu i nových aplikačních ikon, a právě první generaci One UI vděčíme za tmavý systémový režim, který u telefonů s AMOLED displejem dokáže šetřit baterii.

Mottem „Soustřeďte se na to, co je opravdu důležité“ byla uvedena nadstavba One UI 2. Jako první ji nabídla řada Galaxy S20, ve které běžel Android 10. Došlo k přepracování nabídky Péče o zařízení, která spravuje paměť a baterii, změnil se i horní panel s rychlým přístupem. Zamykací obrazovka získala nové možnosti personalizace a zjednodušené zobrazení notifikací. Vylepšený tmavý systémový režim převzaly i další systémové aplikace, widgety a budíky. Fotoaparát zobrazoval fotorežimy přehledněji a do telefonů se dostala i funkce Digitální pohoda pro představu o čase stráveném u telefonu. One UI přineslo větší počet důležitých drobností, které pokračovaly v dříve nastoleném trendu.

One UI 3 si můžete spojit s řadou Galaxy S21 a Androidem 11. Tato generace uživatelského rozhraní opět lehce osvěžila designovou stránku a přidala přirozenější a plynulejší přechodové animace. Nadstavba dostala vylepšenou dynamickou alokaci paměti – prostředí tak omezilo aktivity na pozadí, zatímco aplikace na popředí získaly vyšší výkon a nižší energetickou náročnost. Ovládání médií a správa připojených zařízení se přesunuly přímo do horní lišty. Samsung vylepšil funkci Digitální pohoda a posílil soukromí. Aplikacím bylo možné udělovat jednorázová oprávnění pro přístup k fotoaparátu nebo mikrofonu. V horní liště se seskupují notifikace stejného typu a ze zamykací obrazovky lze ovládat přehrávání hudby. Fotoaparát vylepšil automatické ostření díky umělé inteligenci, režim Always On a volací obrazovka získaly nové možnosti personalizace.

Nadstavba One UI 4 je u Samsungu neodmyslitelně spojena s řadou Galaxy S22 a Androidem 12. Hlavní změnou byl vizuální indikátor na displeji, který potvrzoval, že některá aplikace v telefonu právě používá fotoaparát nebo mikrofon. V nastavení bylo možné zjistit, která aplikace to byla, a to až 24 hodin zpětně. Prvky uživatelského rozhraní bylo možné vybarvit zvolenou barevnou paletou. Do systému se dostala funkce pro domácí diagnostiku komponent a ve fotoaparátu byly ikony zoomu nahrazeny číselným vyjádřením přiblížení.

Pro nadstavbu One UI 5 byla klíčovou novinkou nabídka Zabezpečení a soukromí v nastavení. Stačil jeden pohled a bylo vidět, zda je vše v pořádku, nebo zda je potřeba aktivovat či zkontrolovat některé funkce. Předtím byly tyto funkce rozptýleny na různých místech v nastavení. Psal se rok 2023 a One UI 5 se jako první objevilo u řady Galaxy S23 společně s Androidem 13. Na zamykací obrazovku bylo možné umístit videotapetu, widgety mohly mít více vrstev, změnil se notifikační panel a zvětšily se ikony i velikost fontu. Z fotografií bylo možné extrahovat text a při sdílení soukromého obsahu systém upozorňoval na to, že je třeba s daty zacházet s maximální obezřetností.

Rok 2024, Samsung Galaxy S24 – to znamená i první nasazení nadstavby One UI 6, která do telefonů přinesla první generaci nástrojů umělé inteligence pod názvem Galaxy AI. Hned od začátku umělá inteligence pomáhala s úpravami fotografií, textů nebo se souhrny webových stránek a poznámek. Z náčrtů vznikaly profesionální obrázky, AI zajišťovala i překlady textů a hovorů nebo přepis hlasových poznámek. Další funkce Galaxy AI přibyly společně se skládacími modely Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6, v nichž běžela nadstavba One UI 6.1.1.

Samsung vylepšil práci s aplikačními okny a přepracoval horní lištu, která se vysouvá ve dvou krocích. Nejprve pro notifikace s kompaktní podobou zástupců rychlého spuštění, poté v komplexnější podobě přes celý displej. Do systému přibyly pokročilé úpravy zamykací obrazovky, která se mohla společně s tapetou měnit při aktivaci konkrétního, například pracovního, režimu. Došlo i k přepracování fotoaplikace, která se naučila automaticky skenovat dokumenty. U pořízených fotografií pak AI doporučovala vhodné úpravy a editace. Vizuální obměnou prošla i většina systémových aplikací.

Z pohledu soukromí a bezpečnosti uživatelů byl nejdůležitějším přídavkem režim Automatické blokování, který omezuje instalace aplikací stažených z internetu, zapíná pravidelné testování aplikací v telefonu nebo omezuje možné hrozby při dobíjení telefonů z veřejných dobíječek.

Špičkový software i pro starší modely

Samsung ani v minulosti nedělal rozdíly mezi aktuální a předešlou generací špičkových modelů. Na novou nadstavbu a funkce s ní spojené měly nárok i starší telefony. V posledních letech navíc na novou generaci One UI dosáhnou stále starší vybrané smartphony z modelových řad Galaxy S a Galaxy Z. Konkrétně vybrané telefony z roku 2024 mohou počítat se sedmiletou softwarovou podporou, která zahrnuje jak bezpečnostní záplaty, tak velké aktualizace Androidu s nadstavbou One UI. Jak je to u dalších telefonů řady Galaxy, zjistíte zde.

Abyste i vy získali přístup k nejnovějším funkcím Samsungu, stačí v telefonu vyhledat možnou aktualizaci. Učiníte tak přes Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a nainstalovat. Pokud telefon najde novou aktualizaci, její stažení a instalace je otázkou stisku jednoho tlačítka. Jen to vás totiž dělí od nových funkcí nadstavby One UI, takže se nebojte a směle do toho!

