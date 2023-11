Společně s One UI 6 představil Samsung hromadu nových funkcí v systému

Jednou z nich je i Auto Blocker (Automatické blokování)

Přijde vhod především méně zkušeným uživatelům

Samsung konečně vypustil do světa svou verzi Androidu 14 postavenou okolo nadstavby One UI 6. Mimo vychytávek, o nichž byla řeč v předešlých článcích, se do telefonu dostala praktická funkce Auto Blocker (v češtině Automatické blokování), která může být zkušenějším uživatelům spíše na obtíž, ale těm, kteří nedisponují rozsáhlejšími znalostmi mobilních operačních systémů, může přijít vhod.

Auto Blocker je volitelná funkce, která nabízí docela rozsáhlé bezpečnostní opatření, včetně prevence instalací aplikací prostřednictvím neznámých zdrojů. Pokud tedy s tzv. sideloadingem nemáte zkušenost, může vás Auto Blocker ochránit před potenciálními hrozbami.

Kromě ochrany proti instalaci nežádoucích aplikací nabízí Auto Blocker také nástroje pro kontrolu zabezpečení již nainstalovaných aplikací. Uživatelé tak mohou snadno identifikovat a odstranit potenciálně škodlivé aplikace, navíc vás ochrání i v momentech, kdy budete dobíjet telefon skrz neznámý zdroj na veřejných místech. Součástí Auto Blockeru je také Message Guard, který chrání uživatele před útoky typu Zero Click, kdy zprávy obsahují škodlivý kód.

Která z vychytávek One UI 6 se vám líbí nejvíce?

Zdroj: GSMArena