Spolu s představením vlajkové řady Galaxy S23 představila společnost Samsung také novou verzi svého uživatelské rozhraní – One UI 5.1. Jedná se o vylepšené One UI 5.0, které je samozřejmě postaveno stále na Androidu 13 a nyní míří do loňských prémiovek.

Samsung One UI 5.1 se začíná šířit na telefony Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4. Aktualizace má oficiálně dorazit příští týden, avšak na některé telefony se dostává už dnes. Web GSMArena informuje, že má aktualizaci k dispozici na několika telefonech v redakci. Na našem redakčním Z Foldu4 se ale ještě neobjevila. Každopádně pokud jeden z výše uvedených mobilů máte, zkuste v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat, zda ji nemáte k dispozici.

One UI 5.1 je spíše menší aktualizací, která ale přináší řadu novinek. Za zmínku stojí nové widgety, vylepšení několika systémových aplikací včetně Galerie, novinky spojené s režimem DeX nebo implementace aplikace Expert RAW do nativní aplikace Fotoaparát.

Na kterou novinku se těšíte nejvíce?

Zdroj: GSMArena