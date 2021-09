Jak to vypadá s přípravami One UI 4.0? Původní datum uteklo

Čtvrtek devátého září. To je datum, ke kterému se původně od Samsungu minimálně v domovské Koreji očekávalo vydání první beta verze Android nadstavby One UI 4.0. Termín by krásně ladil s vypuštěním finální beta verze systému Android 12, ale vývoj se u korejské firmy neplánovaně zasekl. Původní termín se už dodržet nepodařilo, ale nové prostředí by do Samsung mobilů mělo přeci jen vyrazit do několika dní. Firma se v tomto ohledu dál odkazuje na září.

“Žádáme vás o pochopení a současně nemůžeme sdělit, jaký bude další plán aktualizací, dokud není beta program spuštěn,” informuje na oficiálních stránkách podpory jeden z manažerů pro styk s uživateli. Pokud jste se tedy těšili na One UI 4.0 v původním termínu, musíte dal vyčkávat. Kromě toho, že bude nová nadstavba nasazená na designově pestrý Android 12, by samotná neměla podle všeho přinášet mnoho změn. Jakmile bude beta dostupná i pro náš Samsung Galaxy S21 Ultra, určitě se s vámi o novinky podělíme.

Zdroj: aauthority