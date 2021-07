Samsung už láká na One UI 4.0 beta se systémem Android 12

Docházejí čipy a kvůli tomu byla zrušena úplně celá letošní vlajková řada Galaxy Note. Již dříve potvrzená smutná zpráva pro Samsung i jeho fanoušky. Po softwarové stránce se ale korejskému gigantovi evidentně daří makat dokonce nad plán. V oficiálních kanálech společnosti se totiž objevil plakát lákající na novou verzi nadstavby One UI 4.0 beta, se kterou přijde také nový Android 12. Oproti předchozím rokům jde o významný předstih.

Testovací verze nadstavby by se v první vlně pochopitelně týkala modelů ze série Galaxy S. Tak je tomu už zvykem. Velmi příjemné překvapení ale nejspíš nastává s ohledem na termíny. Plakát k vydání přichází ještě na konci července, přičemž vloni se tak stalo až v průběhu září. Konkrétní datum na plakátu není, nicméně pokud nejde o nechtěný předčasný únik, majitelé telefonů Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra se asi dočkají kombinace One UI 4.0 beta / Android 12 nečekaně brzy. To by pak pravděpodobně znamenalo i dřívější vydání ostré verze.

Zdroj: Sammobile