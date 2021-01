Únik k One UI 3.1 odhaluje nové funkce v očekávané sérii Galaxy S21

Jak už nejspíš víte, 14. ledna představí Samsung své mobilní novinky v čele s novou řadou telefonů Galaxy S21. Díky mnohým únikům už se přitom skoro nemůžeme ani těšit na nějaké velké překvapení. Přece jen ale až doposud zůstávala zahalena jedna ze součástí těchto mobilů – systém a jeho funkce. Ani to už ovšem neplatí. Video z kanálu Jimmy is Promo zachycuje obrazovky ze systému One UI 3.1 v těle Galaxy S21 Ultra, díky už známe i mnohé funkce této vylepšené nadstavby.

Samsung Galaxy S21 Ultra – What You Haven’t Seen Yet (One UI 3.1)

Co je v záběrech vidět? Jako první se ukazuje funkce pro “pokračování” aplikace na dalším zařízení. Bude k ní potřeba Samsung účet a fungovat asi bude jen v nativních aplikacích. Dál bude možné přepínat rozlišení videí rovnou na hlavní kartě při natáčení. Při vyzvánění u příchozího hovoru půjdou do pozadí dávat nová videa. Půjde o abstraktní bublinové animace či taneční kreace v podání animovaných postaviček. Další snímek obrazovky, který video k One UI 3.1 odhaluje, potvrzuje u Galaxy S21 Ultra podporu pera S Pen. A to i včetně Air View módu.

Mezi další funkce patří možnost výběru mezi kanálem Objevit od Googlu nebo Samsung Free. Dál video ukazuje několik nových přepínačů pro fotky a videa. Například vylepšení zaostřování, rychlou změnu poměru stran nebo mód pro focení předním i zadním objektivem naráz. Dočkáme se také portrétového video režimu, který bude reagovat na tvář.

Která funkce vám přijde nejzajímavější?

Zdroj: Jimmy is Promo