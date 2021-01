Samsung oficiálně potvrdil lednový Galaxy Unpacked event, na kterém uvidíme celou řadu novinek v čele s telefony Samsung Galaxy S21. Akce bude pochopitelně online a každý ji bude moct sledovat na stránkách samsung.com. Celá akce nese podnázev „Pro velkolepé okamžiky“.

Přesněji se akce bude konat 14. ledna 2021 v 16:00 středoevropského časového pásma. Už ze samotného teaseru je jasně vidět, o čem hlavně tato akce bude. V kostce se nachází modul fotoaparátů, který projde u řady Galaxy S21 velkou změnou a nově bude zasahovat úplně do levého horního rohu.

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.

Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4Tpic.twitter.com/IVKmxn3Epv

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 3, 2021