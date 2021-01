U Samsungu sice vrcholí přípravy na představení nových telefonů řady Galaxy S21. Nebude se však jednat o jedinou důležitou akci. Později tento rok bychom se měli dočkat představení nových ohebných telefonů. O královském modelu Galaxy Fold se ještě nemluví, naopak ale čím dál tím více se objevuje ohebný mobil Samsung Galaxy Z Flip 3. Rendery odhalily design, který vychází právě z řady Galaxy S21 a musíme přiznat, že vypadá parádně.

Ohebný mobil Samsung Galaxy Z Flip 3 by mohl být značně levnější

Rendery chystaného ohebného telefonu se nejprve objevily na korejském fóru Meeco, kde je zveřejnil uživatel s přezdívkou Stellist. Poté se o rendery postaral i server LetsGoDigital. Díky tomu máme pohled i na otevřený telefon. Design vycházející z řady Galaxy S21 můžeme vidět nejvíce u fotoaparátů, které jsou až na úplném kraji. Barevná kombinace je také identická. Vedle fotoaparátů se nachází specifická věc ohebných telefonů Samsung. A to malý sekundární displej, který slouží hlavně k rychlému zobrazení informací, aby se kvůli každé maličkosti nemusel telefon otvírat.

U nových telefonů je běžnou věcí to, že v sobě mají nové novější čipsety, obzvlášť to platí u prémiových telefonů. Ohebné telefony ale mají zároveň problém s tím, že jsou příliš drahé. U modelu Galaxy Z Flip 3 by měl Samsung cenu snížit tím, že použije starší čipset Snapdragon 865, v době vydání telefonu bude tedy mít v sobě více než rok starý čipset. Zároveň by v telefonu měl chybět 5G modem. Výsledkem by měl být ohebný telefon s cenou pod 1000 dolarů. Telefon by tak mohl být cca o 400 dolarů levnější, než předchozí Galaxy Z Flip modely.

Jak se vám líbí tento design Samsung Galaxy Z Flip 3?

Zdroje: letsgodigital.org, meeco.kr, slashgear.com