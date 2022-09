Ohebný Google Pixel by prý měl dorazit příští rok v březnu

Dlouho už se mluví a píše o tom, že do hry s flexibilními telefony pravděpodobně přibude další velký hráč v podobě americké společnosti Google. Její spekulovaný Pixel Notepad už má za sebou několik různě uvěřitelných úniků s parametry či vizuály a také opakovaná zdržení ve výrobě i stanovení data uvedení. Jedno další předpokládané datum se objevilo před několika hodinami na Twitteru. Stojí za ním úspěšný tipér Ross Young ze společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Právě plánovaná výroba ohebných obrazovek pro tento mobil (nebo spíš tablet?) je to, co vedlo k vytvoření odhadu. Do masové výroby se prý panely dostanou někdy do čtyř měsíců, takže Young odhaduje datum představení chystaného Google Pixel Notepadu někam na březen 2023. Telefon by měl podle odhadů stát 1 399 amerických dolarů, tedy asi 30 tisíc korun. Mělo by se jednat o zařízení podobné telefonům jako Galaxy Z Fold od Samsungu či Huawei Mate X2.

Zdroj: aheadlines