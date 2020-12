Máme oficiální rendery řady Galaxy S21. Jak se vám líbí?

Po několika neoficiálních renderech zde máme oficiální rendery očekávané řady Galaxy S21. Uniklo totiž hned několik oficiálních videí, které odhalují kompletní design telefonu a tak z nich lidé vytvořili detailní snímky.

Jak bude vypadat řada Galaxy S21?

Web WinFuture jich zveřejnil hned několik. Co se týče modelů Galaxy S21 a Galaxy S21 Plus, tam se kromě velikosti telefony ve vzhledu nijak neliší. Ve zpracování však ano. Zatímco klasický model Galaxy S21 bude tvořen z plastu, Galaxy S21 Plus a Ultra ze skla, takže tam bude rozdíl zřejmý hlavně pocitově. Co se týče barevných variant, zde bude na výběr bílá, fialová, růžová a tmavě šedá. V případě Plus varianty pak máme možnost vidět pouze tmavě šedou variantu.

SAMSUNG GALAXY S21 – This Is Incredible!

Očekává se, že klasická varianta bude stát stejně jako Galaxy S20. I ostatní modely Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra si mají zachovat stejnou cenu. Určitě nám dejte do komentářů vědět, která barevná varianta se vám líbí nejvíce.

Co říkáte na oficiální rendery Galaxy S21?