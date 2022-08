Odstartovala předregistrace na očekávaný Rainbow Six Mobile

Blíží se okamžik, kdy se fanoušci hraní na chytrých telefonech dočkají vydání mobilní adaptace jedné z nejlepších PC a konzolových týmových stříleček Rainbow Six. Vývoj hry přešel do fáze, která už počítá i s širším zapojením hráčů. Ubisoft v Obchodě Google Play u Rainbow Six Mobile otevřel možnost předregistrace. První zájemci se tak mohou zapsat k blížícímu se otevřenému beta testování. Je plánováno na podzim.

Plná verze by měla vyjít ještě letos, přesné datum ale známé není. Rainbow Six Mobile by neměla být pouhým portem počítačového a konzolového hitu na drobnější zařízení, nýbrž titulem na míru stvořeným pro menší displeje i specifické ovládání. Půjde každopádně o free-to-play hru, takže nevyhnutelně dojde na mikrotransakce.

Rainbow Six Mobile – Pre-Registration Trailer

Je potřeba počítat s tím, že potvrzení předregistrace automaticky neznamená zajištění předběžného přístupu ke hře. Velmi pravděpodobně se nedostane na všechny zájemce. Vyjádření zájmu nicméně povede minimálně k tomu, že hráč dostane upozornění, že hra vyšla.

