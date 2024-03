Odemknutý bootloader a instalace HyperOS? Jde to, ale pozor!

Uvolňování Xiaomi HyperOS a operačního systému Android 14 končí

Výrobce už aktualizoval většinu modelů Xiaomi, Redmi a POCO

Na telefony s odemknutým bootloaderem update nedorazí

Xiaomi už zvládlo aktualizovat většinu svých mobilních telefonů na nejnovější Android 14. Proti minulosti je to výrazný posun vpřed, ještě pár let zpátky v tomto směru výrobce k premiantům nepatřil. Update už dorazil na několik let staré modely a výrobce se nesoustředí jen na nejdražší telefony.

Jediným soupeřem v tomto směru zůstává Samsung, ani ten se nefláká a Android 14 už poslal do desítek modelů. Ostatní výrobci sledují tento souboj gigantů z velké dálky… Telefony s odemknutým bootloaderem ale HyperOS oficiální cestou nedostanou! Jak situaci řešit a na co si dát pozor?

Většinu loňského roku jsem jako hlavní mobilní telefon používal Xiaomi 13 Ultra s odemknutým bootloaderem. Když Xiaomi oficiálně potvrdilo, že odemknutá zařízení neobdrží HyperOS, radost jsem z toho neměl. Oznámení se nicméně potvrdilo, ačkoliv update dostala většina telefonů z portfolia Xiaomi včetně levnějších telefonů Redmi a POCO, moje Xiaomi 13 Ultra bylo nadále bez aktualizace a to až do současnosti. Pokud máte telefon s odemknutým bootloaderem, téměř jistě jste na tom podobně. Jaké možnosti se nabízí?

Odemknutý bootloader? Existuje několik cest

Nemusíte samozřejmě dělat nic a svůj telefon používat s původním Androidem 13 a MIUI 14, nicméně se tím připravíte o všechny bezpečnostní aktualizace. Pokud používáte odemknutý bootloader a současně oficiální ROM, nedává tato kombinace moc smysl respektive kombinuje především nevýhody. Ale pokud vám to takto vyhovuje…

Nemusíte samozřejmě zůstávat věrní oficiální ROM a když už máte odemknutý bootloader, můžete využít nějakou neoficiální ROM. Xiaomi.EU ROM je skvělá, nabízí celou řadu funkcí, nové verze vychází pravidelně a je radost ji používat. Zvažuji, že ji vyzkouším v Xiaomi 14, mohla by to být skvělá kombinace. Základem je samozřejmě HyperOS a Android 14.

Svůj telefon můžete na HyperOS aktualizovat pomocí počítače a oficiálního programu Mi Flash, který vyvinulo přímo Xiaomi právě pro telefony s odemknutým bootloaderem. Touto cestou jsem se sám vydal a svoje Xiaomi 13 Ultra jsem na HyperOS a Android 14 aktualizoval. Celý proces trval jen pár minut, telefon po aktualizaci funguje bez problémů jako předtím. Navíc ani nemusí mazat svá data z telefonu, ale nezapomeňte v programu Mi Flash zvolit save user data!

Zamknout bootloader nemusí být dobrý nápad!

Ale pozor! Některé z vás by mohlo napadnout při této příležitosti zamknout bootloader. Pokud byl váš telefon původně určený pro globální trh, směle do toho, uzamknutý bootloader znamená větší bezpečí a pro většinu uživatelů je lepší volbou. Pokud ale váš telefon pochází z Číny a měl v sobě původně čínskou ROM, pak bootloader rozhodně nezamykejte! Pokud tak učiníte, váš telefon už nenastartuje a čeká vás více či méně těžká oprava, abyste jej znovu dostali do provozuschopného stavu (osobní zkušenost).

Pokud jste si pořídil svůj telefon od nějakého menšího prodejce a rovnou měl odemknutý bootloader, je tomu tak pravděpodobně kvůli změně ROM z čínské na globální. U takového telefonu se zkrátka musíte s odemknutím smířit, neexistuje totiž cesta, jak na něm provozovat globální respektive evropskou ROM současně se zamknutým bootloaderem.

Pokud váš telefon byl původně pro jiný region (ale jiný než Čínu, tedy v sobě měl klasické Google aplikace), pak se vás toto omezení netýká, můžete přejít z globální ROM na evropskou nebo naopak, kdykoliv pak můžete bootloader uzamknout. Stejně tak jej jednoduše opět můžete odemknout a přejít na neoficiální ROM respektive změnit region vašeho přístroje. Osobně ale doporučuji dělat podobné úpravy s rozmyslem, umrtvit si telefon nemusí být vůbec náročné. Za všech okolností pak doporučuji si vždy nejprve udělat zálohu důležitých dat!

Jak se vám líbí HyperOS?

