Expert popisuje: Jak mobilní baterie trpí na letní dovolené?

Vzít s sebou mobilní telefon na dovolenou je pro drtivou většinu lidí naprosto automatická věc. Nejen kvůli komunikaci, ale třeba i kvůli fotografování nebo konzumování multimediálního obsahu. Horké a vlhké letní dny, případně zkombinované třeba i s plážemi nebo mořskou vodou, ale nejsou pro mobily zrovna idylická prostředí. Zejména pak pro jejich baterie, které jsou na spousty “letních” vlivů hodně citlivé.

Mobilní baterie a letní dovolená

Správnou péči o baterii ve čtyřech bodech popisuje šéf obchodu BatteryShop.cz Radim Tlapák. Některé rady či upozornění pravděpodobně znáte, ale třeba v seznamu najdete i něco nového.

1) Pozor na teploty

Optimální teplota pro fungování mobilu se pohybuje okolo 20 °C. Obecně pro baterii, potažmo celé zařízení, není vhodné, pokud ho necháte na přímém slunci. Proto je potřeba mobil před vysokými teplotami chránit. Nevystavujte zařízení horku a nenabíjejte ho na slunci. Za nevhodné se dá považovat například odložení mobilu na palubní desku v autě nebo na vyhřátý stolek. Oproti jiným větším zařízením mají mobily tu nevýhodu, že (většinou) nemají vlastní ventilátory a s teplem bojují mnohem obtížněji.

2) Ani vlhko není dobré

Přímo voda je nejčastější příčinou poruch mobilních telefonů. V případě letních radovánek jsou na vině minerály, které obsahuje zejména mořská voda. Ty způsobují korozi elektronických obvodů. Mobil ale fakticky nemusí ani do vody, aby se u něj objevily potíže spojení s korozí. Je potřeba dávat pozor také na vysokou vlhkost vzduchu. Pokud spoléháte na krytí typu IP68, tak vězte, že přístroje nebývají testovány se slanou, mnohem agresivnější vodou.

3) Písek také není kámoš

Na pláži hrozí nejen nebezpečí z přehřívání nebo navlhnutí, pro mobilní telefony a jejich baterie jsou riziková i zrnka písku nebo malé kamínky. Ty se totiž mohou dostat do portu pro nabíjení a omezit tak možnosti kontaktu nabíječky s akumulátorem. Při nabíjení pak může docházet k problémům. Chraňte proto svá zařízení tak, že je schováte do pouzdra, případně využijte záslepky proti prachu, kterými pokryjete alespoň porty.

4) Ve vysoké nadmořské výšce mějte mobil v teple

Ne každý tráví letní dovolenou pasivně na rozpálení pláži. Pokud patříte mezi fanoušky vysokohorské turistiky, měli byste vědět, že i při běžnějších výstupech se může mobil dostat do horšího stavu. Ačkoli se to může zdát nepravděpodobné, i vysoká nadmořská výška není pro baterii vašeho zařízení příznivá. Klesá totiž procento kyslíku ve vzduchu. To může způsobit, že se baterie vybije rychleji. Ve vysoké nadmořské výšce je navíc chladnější počasí, které baterii také neprospívá. Pokud jste horalové, můžete svá zařízení chránit alespoň před zimou, a to tak, že je uložíte například do vnitřní kapsy bundy, kde je tepleji.

Kterými radami se poctivě řídíte?