Lidl prodává trojici mobilních klimatizací, které lze propojit s mobilem

Dva modely jsou prakticky stejné a nesou nižší cenu, třetí je dražší a lepší

Všechna zařízení jsou kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Asistent

Každý, kdo se v létě nechce doma upéct, už určitě minimálně jednou přemýšlel nad koupí klimatizace, ať už té klasické, anebo nějakého mobilního modelu. Tři zástupce druhé zmíněné kategorie pořídíte v internetovém obchodu Lidlu, a dokonce vám nabídnou inteligentní funkce.

Lidl má aktuálně v katalogu hned tři chytré mobilní klimatizace od značky Comfee. Nabízí dva levnější a de facto stejné modely Smartcool 7000 Pro a Smartcool 7000 Plus, které jsou doplněny o dražší kousek pro náročnější uživatele Smartcool 12 000. Všechny je přitom lze ovládat chytrým telefonem, a dokonce jsou kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Asistent.

Comfee Smatcool 7000 Plus/Pro

Klimatizace Comfee Smartcool 7000 Plus/Pro vychází na 5 499 Kč (dříve stály o tisícovku víc) a nabízí chladicí výkon 7000 BTU/h (2 kW). Vhodné jsou spíš pro menší místnosti o rozloze do cca 25 m² či objemu do 70 m³, spadají do energetické třídy A a dokáží pracovat v teplotním rozmezí od 17 do 35 °C.

S tím, že obě disponují LED displejem a dovedou pracovat s časovačem nebo nočním režimem, bude jejich jediný vzájemný rozdíl v konstrukčním/degisnovém zpracování a rozměrech. Zatímco model Pro měří 32,9 x 63,4 x 31,8 cm, varianta plus má rozměry 35 x 33,2 x 88,7 cm.

Technické údaje

Příkon: max. 980 W

Napětí: 220–240 V

Výkon chlazení: 7000 BTU/h, 2,0 kW

Chladivo: R290

Třída energetické účinnosti: A

Teplotní rozmezí: 17–35 °C

Výkon odvlhčování: 46,56 l / 24 h

Hladina hluku: 62 dB (A)

Comfee Smartcool 12 000

Chytrá mobilní klimatizace Comfee Smartcool 12 000 stojí více než dvojnásobek, zato však nabízí podstatně vyšší chladicí výkon (12 000 BTU/h, 3,5 kW), díky čemuž ji použijete i v rozměrnějších místnostech. Výrobce zmiňuje rozlohu do 41 m² a objem do 100 m³.

Po designové stránce klimatizace působí lépe než předešlé dva modely a její konstrukce tentokrát pracuje s rozměry 46,7 x 76,5 x 39,7 cm. I nyní zařízení spadá do energetické třídy A, hlučnost se pak neparně zvýšila na 63 dB.

Technické údaje

Chladicí výkon: 12 000 BTU/hod. 3,5 kW

Výkon odvlhčovače: 83 l/24 h

Vzduchový průtok: (vysoký/nízký): 420 / 355 m³/hod.

Teplotní rozsah: 17 °C–35° C

Velikost místnosti: do 41 m²

Hladina akustického tlaku (vysoká/mi/nízká): 52/50,8/50,4

Hladina hluku: 63 dB(A)

Hodnota EER (W/W]: 2,6

Chladicí médium: R290

Třída energetické účinnosti A

Jak jste na letní vedra připraveni vy?