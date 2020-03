Redmi kromě mobilů ukázalo i obří televizi. Vešla by se vám do obýváku?

Společnost Redmi během představování hardwarových novinek tento týden neukázala pouze nové telefony z řad Note 9 a K30, ale také jedno mnohem, mnohem větší zařízení s displejem. Jde o chytrou televizi s neuvěřitelnou úhlopříčkou obrazovky v hodnotě 98 palců aneb cca 249 centimetrů. To je o 12 palců / 30 cm více, než momentálně na českém trhu nabízí největší televize od LG (dívali jsme se na Heuréku). Nová Redmi Smart TV MAX 98 je tak šíleně velká, že Xiaomi na její produktovou stránku umístila i schémata schodišť, dveří a oken, kterými se dá na místo donést. Jako bonusovou službu ke koupi nabízí firma také průzkum pevnosti zdí. A co je na televizi ještě překvapivé? Její cena. Za tohoto 4K obra s dalšími velmi dobrými parametry zaplatí Číňané pouhých 19 999 Yuanů, což je cca 71 tisíc korun.

Hlavní specifikace Redmi Smart TV MAX 98

úhlopříčka 99″ (cca 249 cm)

(cca 249 cm) rozlišení 3840 × 2160 px ( 4K )

) frekvence 60 Hz, HDR s až 192 stmívacími úrovněmi

s až 192 stmívacími úrovněmi čipset Cortex A55, 4 GB RAM, 64 GB úložiště

přímé podsvícení, barevný rozsah NTSC 85 %, MEMC

WiFi, Bluetooth, 3x HDMI

systém PatchWall / MIUI založený na Androidu

šířka a výška bez stojanu: 2190 x 1255 mm

váha bez stojanu: 68 kg

Jak je patrné z parametrů, nová Redmi Smart TV MAX 98 je skutečně terno v klasickém porovnání cena/výkon. Sice byste kvůli ní možná museli přestěhovat půlku obýváku a pro dodržení vodné vzdálenosti sedět na chodbě, ale zní to lákavě, že? Bohužel si musíme (zatím?) nechat zajít chuť na dostupnost mimo hranice Číny. Vypadá to, že se nová monstrózní televize od Redmi bude prodávat jen tam. A to od 6. dubna. Za zmínku určitě stojí, že dřívější předchůdce tohoto obra měl “jen” 70 palců. V Redmi se tedy vůbec neupejpali a rozhodli se učinit hodně velký skok v rozměrech. S takovým parťákem by leckdo na nějakou nepříjemnou karanténu úplně zapomněl.

Kvízová otázka: Poznáte město z první produktové fotografie?

Zdroj: Xtoday, Mi