Obchod Play se naučil skvělou věc. Jak funguje v praxi?

Už dříve Google informoval o možnosti vzdáleně mazat aplikace přes Obchod Play

Funkce ale pravděpodobně nebyla dostatečně připravená, v telefonech se neobjevila

V těchto dnech Google funkci oficiálně oznámil podruhé, ale neradujte se předčasně…

Obchod Play 38.8 umožňuje vzdálené smazání aplikací, alespoň to tvrdí Google na svých stránkách. Oficiální cestou mi nová verze Obchodu Play nedorazila, naštěstí mám v jednom z telefonů root, takže jsem aktualizaci nainstaloval ručně a dal se na testování, na funkci jsem se moc těšil.

Po několika minutách jsem to vzdal, možnost vzdáleně mazat aplikaci na připojených zařízeních přihlášených pod stejným účtem Google jsem zkrátka nenašel. Následné pátrání na internetu ukázalo, že v tom nejsem sám…

Připomeňme si, že poprvé Google novou funkci zmiňoval už před několika týdny, konkrétně u Obchodu Play 38.3, tehdy jsem to ale bral spíše jako oznámení o budoucí funkci. Nepředpokládal jsem, že by funkce byla dostupná okamžitě. V případě Obchodu Play 38.8 už je ale situace jiná, fungovat by to zkrátka mělo. Ale nefunguje…

Redaktor thespandroid byl nakonec schopen funkci nějakým způsobem rozchodit, můžete si tedy upravené rozhraní prohlédnout na obrázcích. Stejně se ale u jednotlivých připojených zařízení nenačetly všechny nainstalované aplikace, takže bylo možné smazat jen některé.

Zatím to tedy spíše nefunguje než funguje, funkce není pro veřejnost dostupná a jsem zvědav, kdy se objeví v plně funkční podobě. Doma mám spoustu telefonů pod jedním Google účtem, možnost spravovat aplikace z jediného zařízení se mi líbí, o aplikacích v hodinkách nebo televizi nemluvě. Ještě chvíli si ale budeme muset počkat. Google chtěl uživatelům dát pravděpodobně dárek pod stromeček, ale tentokráte se to nepovedlo. Všichni občas děláme chyby…

Těšíte se na vzdálenou správu aplikací skrze Obchod Play?

Zdroj: Google, thespandroid