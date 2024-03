Google uvolnil Obchod Play 40! Co přináší jubilejní verze?

Obchod Play je hlavním zdrojem aplikací u telefonů s operačním systémem Android

Google aplikace neustále vylepšuje o nové funkce, během roku se objeví desítky různých verzí

Obchod Play 40 nabízí drobnou novinku, její plnohodnotné využití ale za mě limituje samotný Google

Obchod Play je nedílnou součástí operačního systému Android, pokud si odmyslíme telefony určené pro trh v Číně, případně stroje od Huawei, které Obchod Play nemohou využívat a je to jejich největší hendikep. Aplikace je jednoduchá, přehledná a nabízí řadu funkcí.

Android je ale otevřenou platformou, vývojáři společnosti Google musí na Obchodu Play neustále pracovat, jinak by se do popředí zájmu mohly v budoucnosti dostat alternativní obchody, kterých už existuje několik. Nejsou dokonalé, nenabízí tolik aplikací, ale mají co nabídnout.

Google v těchto dnech začíná uvolňovat Obchod Play 40 a my jsme se mrkli na novinky, které nabízí. Google tyto informace pravidelně zveřejňuje přímo na svých stránkách a za to si zaslouží pochvalu. Tentokráte se vylepšení dočkala funkce Oznámení a nabídky, kterou najdete po kliknutí na profilový obrázek svého účtu. Google vylepšil design této části Obchodu Play, tentokráte ale za to pochvalu ode mě nedostane.

Kolik nabídek máte v Obchodu Play?

Ptáte se proč? Nevím jak ve vašem telefonu, ale já jsem za poslední roky obdržel naprosté minimum nabídek a různých oznámení, většinou mám tuto položku úplně prázdnou. Upravený design neocením v okamžiku, kdy tam zkrátka nic zajímavé nemám. Netvrdím, že potřebuji být zahrnutý množstvím notifikací a spoustou reklamy, ale když už Google tuto část aplikace vylepšuje, mohl by zapracovat na samotných nabídkách. Nadále platí, že ani Obchod Play 40 nenabízí vzdálenou správu aplikací, na kterou čekáme už mnoho měsíců.

Poznámka na závěr – Obchod Play není přímo součástí Androidu, s jeho přítomností v telefonu se ale pojí přítomnost celé řady dalších povinných Google aplikací. Vůbec by mi nevadilo, kdyby se jejich počet v budoucnosti ještě snížil. Vlastně by mi stačil samotný Obchod Play, další oblíbené aplikace jako YouTube, Chrome nebo Mapy Google už bych si stáhnul klidně sám…

Jaké funkce vám chybí v aplikaci Obchod Play 40?

Zdroj: Google