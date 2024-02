Obchod Play má (mít) několik nových funkcí. Využijete je?

Vývojáři Google pravidelně aktualizují Obchod Play a neustále jej posouvají kupředu

Na vzdálenou správu aplikací ale pořád čekáme, ačkoliv ji Google oznámil už v loňském roce

Obchod Play 39.7 má přinést rovnou dvě změny, ani jednu jsem ale po instalaci v telefonu nenašel

Vývojáři společnosti Google odvádějí téměř neustále skvělou práci, Obchod Play se za poslední roky naučil celou řadu skvělých funkcí a je radost jej používat. Jak už jsem ale zmínil, občas se některé věci napoprvé nepovedou. A někdy se nepovedou ani napodruhé, ostatně vzdálená správa aplikací je toho důkazem.

Ačkoliv ji Google oficiálně světu oznámil už dvakrát, do telefonů se funkční verze stále nedostala a jsem zvědavý, jak dlouho ještě čekání potrvá. Na seznam očekávaných funkcí se s příchodem Obchodu Play 39.7 dostávají další dvě nové funkce, tentokráte ale méně důležité.

Co by měl obsahovat Obchod Play 39.7? Ptám se záměrně, ačkoliv mám už nejnovější verzi nainstalovanou, ani jednu z novinek se mi nepodařilo odhalit a budeme rádi, pokud situaci prověříte na vlastních telefonech. Tou první je možnost přímo na kartě aplikace požádat o smazání dat a účtu, který se k dané aplikaci váže. Google pravděpodobně chce ještě více zlepšit bezpečnost Androidu, přesněji řečeno zjednodušit kontrolu nad vašimi uživatelskými daty. Zní to hodně rozumně, zatím ale bohužel nevíme, jak konkrétně bude implementace této funkce vypadat a jestli se budou muset vývojáři zapojit povinně nebo to bude ryze dobrovolné.

Jaký smysl má spouštět hry přes Obchod Play?

V rámci her pak budete mít možnost přímo v Obchodu Play spouštět hry, které jste hráli v nedávné době. Opět platí, že bude záležet na konkrétní implementaci této funkce, veliký smysl mi ale (minimálně svým popisem) nedává, pokud si chci zapnout konkrétní hru, tak si ji jednoduše spustím a nepotřebuji kvůli tomu navštěvovat Obchod Play. Šance, že bych si právě v Obchodu Play vzpomněl na hraní her mi rovněž nepřijde velká. Třeba ale vývojáři Google překvapí a novou funkci uchopí nějak zajímavě.

V době psaní článku pro mě ani jedna funkce dostupná není (testuji na telefonu s operačním systémem Android 14, v tom by zádrhel být neměl), v případě žádosti o smazání dat a souvisejícího účtu je ale možné, že v telefonu nemám žádnou aplikaci, která by touto funkcí disponovala. Pokud na takovou aplikaci narazíte, určitě nám můžete napsat do komentářů a podělit se o zkušenosti s dalšími čtenáři.

Už vám k vám dorazil Obchod Play 39.7?

Zdroj: Google