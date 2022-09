Google ještě víc filtruje hodnocení v Obchodě Play

Je to jen pár dní, co jsme vás informovali o jedné dost významné změně kolem hodnocení aplikací v Obchodě Google Play. V rámci ochrany vývojářů i ostatních uživatelů před nepravdivými či zavádějícími recenzemi zavedl Google 24hodinovou rezervu před jejich zveřejněním. Tím ale úprava pravidel pro zveřejňování a prohlížení hodnocení neskončila. Společnost nakonec dotáhla až k plošnému zavedení dříve avizovaný filtr recenzí podle konkrétního používaného zařízení.

I checked and this seems to be live for me in Google Play. The description under "Rating and reviews" says that they're "from people who use the same type of device that you use." pic.twitter.com/ig0MNFTrYG

