Nevidíte hned své recenze na Google Play? Mají nové omezení

Pokud jste v posledních dnech provedli nějaké recenze na aplikace či jiný obsah v Obchodě Google Play a ty se začaly objevovat s několikahodinovým zpožděním, nejde o chybu. Setkali jste se totiž s novým omezením, které na tomto místě zavedla firma Google. Došlo ke změně pravidel, která nově u slovních i hvězdičkových recenzí zavádí 24hodinovou rezervu před zveřejněním po odeslání. Důvodem je možnost efektivnější kontroly před spamem či falešným hodnocením a přidaný prostor pro reakci vývojářů.

Google is introducing a delay of ~24 hours between when users submit ratings or reviews on Google Play to when they're published for others to see. This is to help reduce suspicious ratings or reviews activity, Google says. pic.twitter.com/ugO7Qeusaa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 9, 2022