Agentura Reutes přinesla velice zajímavé informace o vzniku nového partnerství GDSA (Global Developer Service Alliance) s cílem vytvořit konkurenci pro obchod Google Play. A to nejen pro aplikace a hry, ale i filmy a hudbu. Na první pohled to nezní jako problém pro Google, nicméně stačí se podívat na společnosti, které v tomto partnerství figurují. V první řadě je to Huawei i s dceřinou společností Honor, dále Xiaomi a firmy korporace BBK, kde patří Oppo, Vivo, Realme, OnePlus a iQOO.

GDSA může ohrozit obchod Google Play

Hned pět společností patří do TOP 10 největších výrobců telefonů na světě. To je obrovské množství zařízení a pro vývojáře se hned jedná o mnohem zajímavější důvod, proč vydávat i na odlišný obchod. Podle Reuters měl být tento obchod představen již v březnu tohoto roku, kvůli koronaviru se však představení má zpozdit. Společnosti mají být už v posledních fázích dohody. Obchod má být spuštěn ve vlnách, v té první má být 9 zemí včetně Ruska, Indie a Indonésie.

Vzhledem k embargu, které postihl Huawei, se dá poměrně dobře odhadovat, které společnost tohle partnerství iniciovala. Huawei představil vlastní operační systém Harmony OS, má i vlastní obchod s aplikacemi, nicméně vývojáři se příliš nehrnou. Spojení s jinými čínskými společnostmi tak není příliš překvapivým krokem. Už jen třeba kvůli tomu, že v budoucnosti může postihnout i korporaci BBK nebo Xiaomi podobné embargo a snížení závislosti na amerických společnostech je v jejich zájmu.

Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se GDSA podaří prorazit v monopolu jménem Google Play. Jediná společnost, která dokáže držet krok s obchodem Google, je Apple. V minulosti už jsme mohli vidět, jak neuspěli giganti jako Amazon či Microsoft.

Myslíte si, že čínští výrobci dokážou ohrozit Google Play Store?

Zdroje: techradar.com, reuters.com