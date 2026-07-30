Nvidia zase zdražuje grafické karty GeForce RTX. Letos už potřetí, ceny prý rostou až o 30 procent Hlavní stránka Zprávičky Grafické karty GeForce RTX podle tchajwanských médií zdražují o 20 až 30 procent Jde o třetí vlnu zdražení v letošním roce, tentokrát míří na skoro celou nabídku Za vyššími cenami stojí paměti GDDR, které vyhnala vzhůru poptávka datových center Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva V lednu zdražily karty o deset až patnáct procent, v květnu si připlatili jen zájemci o nejvýkonnější RTX 5090. Teď přichází třetí kolo a tentokrát se nevyhne prakticky nikomu – novou cenovku dostává celá řada GeForce. Podle asijských médií jde o skok o 20 až 30 procent. O zdražení informoval jako první tchajwanský deník Economic Daily News. Nvidia podle něj rozeslala partnerům nové ceníky a netýkají se jen samotných čipů: server BenchLife, který cituje web Wccftech, upozornil, že výrobcům grafik zdražují celé sady, tedy GPU i paměť dohromady. Vyšší ceny dopadají na paměti GDDR7 i na starší GDDR6, takže se jim nevyhnou ani levnější modely. Proč GeForce RTX zdražují? Za vším stojí paměti. Samsung zvedl pro probíhající čtvrtletí ceny pamětí DRAM zhruba o pětinu a výrobci grafických karet to pocítili prakticky okamžitě. Nejvíc bolí kapacitnější čipy: standardní dvougigabajtový modul GDDR7 stojí kolem 20 dolarů, třígigabajtový ale vyjde na 60 až 70 dolarů. O polovinu víc paměti tedy znamená zhruba trojnásobnou cenu. Grafiky v tom nejsou samy. Paměťová krize žene nahoru ceny telefonů, notebooků i herních konzolí a psali jsme o ní podrobně na začátku července. Konec zdražování je podle dosavadních odhadů v nedohlednu minimálně do roku 2028. Paměťová krize: proč zdražují telefony, počítače i konzole – a jak dlouho to potrvá Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Jak nepředvídatelné to pro výrobce je, popsal předseda představenstva MSI Hsu Hsiang. U pamětí mají podle něj výhled na dodávky sotva měsíc dopředu – dodavatel vždy jen oznámí, kolik kusů příští měsíc dorazí, a cenu na další období neřekne. Sám počítá s tím, že jeho firma letos prodá o 10 až 20 procent méně spotřebitelské elektroniky, zatímco ceny jednotlivých kusů půjdou nahoru. Z čínských e-shopů prý grafiky zmizely Zprávy o novém ceníku rozhýbaly distributory dřív, než se stihl promítnout do regálů. Jedna z velkých čínských nákupních platforem podle tchajwanského deníku od 23. července stáhla z nabídky řadu mainstreamových grafik, protože prodejci raději drží zásoby, než aby je pustili za staré ceny. Tam, kde ceny upravili, je skok vidět na první pohled: RTX 5070 Ti se 16 GB paměti GDDR7 vyskočila během jediného dne z 9 299 na 10 700 jüanů, tedy zhruba z 29 200 na 33 600 korun. Loni v listopadu se přitom stejná karta dala pořídit kolem 7 200 jüanů, v přepočtu za 22 600 Kč. Jak se zdražení projeví v Česku? Do českých e-shopů dorazí nová vlna se zpožděním, prodejci nejdřív doprodají, co mají naskladněné. Kdo staví nový počítač, měl by si ale s nákupem pospíšit. Nvidia obnovila vývoj grafických karet RTX 50 SUPER, tvrdí známý leaker. Kdy dorazí na trh? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nejde přitom o problém jediné značky. Partneři AMD i Intelu čelí podle tchajwanských médií stejnému riziku, že jim výrobce čipů každé čtvrtletí zvedne ceník. Levnější grafiky se tak v dohledné době čekat nedají a stejná daň dopadá i na herní konzole a hotové počítačové sestavy. Odkládáte kvůli zdražování nákup nové grafické karty? Zdroje: Economic Daily News, Wccftech, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář cena grafická karta hardware nVidia pc zdražení Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1.2025 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1.2025 Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 % Jana Skálová 27.12.2024 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024