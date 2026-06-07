Nvidia obnovila vývoj grafických karet RTX 50 SUPER, tvrdí známý leaker. Kdy dorazí na trh? Hlavní stránka Zprávičky Podle úniku od MEGAsizeGPU je refresh řady GeForce RTX 50 SUPER opět v plánu a měl by dorazit během roku 2026. Sestavu by nově měla rozšířit RTX 5060 s 12 GB paměti, případně pod označením RTX 5060 SUPER. Specifikace modelů 5070 SUPER, 5070 Ti SUPER a 5080 SUPER zůstávají podle úniku beze změny oproti dřívějším spekulacím. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Příběh chystaného refreshe GeForce RTX 50 SUPER připomíná jízdu na horské dráze. Loni na jaře se objevily první zvěsti o tom, že Nvidia chystá výkonnější varianty s větší pamětí. V listopadu to ale vypadalo, že karty kvůli nedostatku pamětí možná nikdy nevyjdou. Teď přichází další zvrat: známý informátor MEGAsizeGPU tvrdí, že je celý projekt zpátky ve hře. Hráči, kteří dlouhodobě volají po více VRAM, tak možná mají důvod k opatrné radosti. Comeback po měsících ticha Novinka v sestavě: RTX 5060 s 12 GB Více paměti napříč celou řadou Proč to ještě nemusí vyjít? Comeback po měsících ticha O možném SUPER refreshi řady RTX 50 se mluví prakticky rok, naposledy ale spekulace utichly. Mohl za to nedostatek pamětí a obrovská poptávka po čipech pro AI, která vysávala výrobní kapacity. Informátor MEGAsizeGPU teď ale tvrdí, že jsou nové grafiky znovu v přípravě. Konkrétní termín uvedení neuvedl, podle jeho slov ale karty stále míří na rok 2026. Nvidia zatím existenci jakékoliv SUPER varianty oficiálně nepotvrdila. RTX 50 Super is back on track. This time includes 5060 12G ( or maybe it will have a new name as 5060 super )— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) June 5, 2026 Novinka v sestavě: RTX 5060 s 12 GB Nejzajímavější část poslední zprávy se týká levnějšího segmentu. MEGAsizeGPU zmiňuje i RTX 5060 s 12 GB paměti, přičemž si zatím není jistý, zda se bude prodávat pod tímto označením, nebo dostane přídomek SUPER. Současná RTX 5060 nabízí 8 GB, takže by šlo o 50% navýšení kapacity, po kterém řada hráčů dlouhodobě volá. Technicky to dává smysl. Karta se 128bitovou sběrnicí osazená čtyřmi 3GB moduly GDDR7 dosáhne na 12 GB, aniž by se musela sběrnice zužovat. To je jiný přístup než u dřívějších spekulací o 9GB variantách RTX 5050 a RTX 5060 Ti, které počítaly s 96bitovým uspořádáním. Více paměti napříč celou řadou Stejně jako u předchozích úniků se i tentokrát celý refresh točí hlavně okolo paměti, ne kolem výkonu. Klíčem jsou 3GB moduly GDDR7, které nahradí dosavadní 2GB čipy a umožní navýšit kapacitu zhruba o polovinu. RTX 5070 SUPER by se tak měla posunout z 12 na 18 GB, zatímco RTX 5070 Ti SUPER a RTX 5080 SUPER by místo dnešních 16 GB nabídly 24 GB. Model (únik)Současná paměťPaměť SUPERSběrniceTGPRTX 5080 SUPER16 GB24 GB256 bit415 WRTX 5070 Ti SUPER16 GB24 GB256 bit350 WRTX 5070 SUPER12 GB18 GB192 bit275 WRTX 5060 (SUPER?)8 GB12 GB128 bitzatím nejasné Připomínáme, že parametry mimo paměť zatím nikdo nepotvrdil a tabulka vychází z dosavadních úniků. Reálný výkonnostní rozdíl oproti běžným modelům proto nemusí být velký. Proč to ještě nemusí vyjít? Optimismu navzdory zůstává pár otazníků. MEGAsizeGPU sám připouští, že situace s pamětí není vyřešená. Podle něj to ale nebude pro Nvidii problém, protože partnerům vyrábějícím karty bude dodávat GPU i paměti rovnou v balíčku a získá tak nad jejich přidělováním lepší kontrolu. Jak poznamenává server Videocardz, Nvidia během své poslední prezentace v rámci Computexu věnovala většinu času umělé inteligenci a zbytek AI počítači RTX Spark. O herních grafikách GeForce nepadlo ani slovo, což brzkému uvedení SUPER modelů zrovna nenahrává. Počkali byste si na modely RTX 50 SUPER s větší pamětí, nebo grafiku řešíte už teď? Zdroje: VideoCardz, MEGAsizeGPU/X, Wccftech O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024