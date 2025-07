Nvidia právě prodloužila život kartám RTX 40. Tato funkce zdvojnásobí FPS bez upgradu

Majitelé grafických karet Nvidia RTX 40 mají důvod k radosti. Společnost Nvidia totiž v tichosti vydala vývojářský ovladač, který přináší technologii Smooth Motion i pro tyto starší karty. Funkce, která byla dosud výsadou nejnovějších modelů řady RTX 50, dokáže podle prvních testů až zdvojnásobit snímkovou frekvenci prakticky v každé hře – a to bez nutnosti pořizovat nový hardware.

AI generované snímky pro plynulejší hraní

Smooth Motion je vlastně odpověď Nvidie na konkurenční technologii AMD Fluid Motion Frames. Princip je relativně jednoduchý – technologie pomocí umělé inteligence vytváří dodatečné mezisnímky, které jsou následně vkládány mezi dva standardně vykreslené. Výsledkem je výrazně plynulejší obraz, aniž by hra musela být pro tuto funkci speciálně upravena.

Rozdíl ve snímcích je doopravdy zásadní:

To je zásadní rozdíl oproti technologiím jako DLSS, které vyžadují implementaci přímo do herního enginu. Smooth Motion naproti tomu funguje na úrovni ovladače, což znamená, že ji můžete aktivovat prakticky v každé hře, včetně starších titulů s omezenou snímkovou frekvencí nebo bez podpory DLSS.

Zdvojnásobení FPS v praxi

Uživatelé, kteří si již vývojářský ovladač vyzkoušeli, hlásí působivé výsledky. Na fórech Guru3D například jeden z majitelů RTX 4090 reportoval nárůst snímkové frekvence ve World of Warcraft z 82 na 164 FPS. Podobné skoky byly zaznamenány i v dalších hrách, například v Company of Heroes 3.

Obzvláště zajímavá je tato technologie pro starší hry, které nemají nativní podporu pro DLSS a zároveň pro kompetitivní tituly limitované výkonem procesoru. V takových případech dokáže Smooth Motion odemknout znatelně plynulejší herní zážitek. Kvalita generovaných mezisnímků sice podle prvních zkušeností nedosahuje úrovně DLSS 3 Frame Generation, přesto jde o významný skok vpřed.

Je však potřeba dodat, že jakékoliv generování snímků zpožďuje latenci a zatím není zcela jasné, jak je to markantní v případě Smooth Motion u řady RTX 40xx.

Zatím jen pro vývojáře, ale to se brzy změní

Nový GeForce ovladač 590.26 je zatím dostupný pouze jako preview verze na vývojářském webu Nvidie. Pro aktivaci Smooth Motion je navíc potřeba stáhnout nástroj Nvidia Profile Inspector z GitHubu a disponovat vývojářským účtem u Nvidie. Je zřejmé, že společnost technologii ještě dolaďuje, než ji zpřístupní v rámci standardních ovladačů.

Pro běžné uživatele to znamená, že si na oficiální verzi budou muset ještě chvíli počkat. Na druhou stranu jde o jasný signál, že finální verze by měla být uvolněna v nejbližších týdnech. Nvidia tímto krokem jasně naznačuje, že chce prodloužit životnost grafických karet řady RTX 40, což je v době vysokých cen hardwaru vítaná (a nečekaná!) zpráva.

Jak aktivovat Smooth Motion (pro odvážné)

Pokud patříte mezi technické nadšence a chcete si technologii vyzkoušet už nyní, budete potřebovat:

1. Vývojářský účet u Nvidie – registrace na jejich developer portálu

2. Stažení a instalaci GeForce ovladače 590.26 z vývojářské sekce

3. Nástroj Nvidia Profile Inspector dostupný na GitHubu

4. Po instalaci v nástroji vyhledat příslušnou hru a aktivovat nastavení Smooth Motion

Pamatujte však, že jde o vývojářskou verzi, která nemusí být ve všech případech stabilní. Pro běžné uživatele doporučujeme vyčkat na oficiální vydání v rámci standardních GeForce ovladačů.

Nový život pro řadu RTX 40

Zpřístupnění technologie Smooth Motion pro grafické karty řady RTX 40 je skvělou zprávou pro všechny, kdo v posledních letech investovali do těchto modelů. Nvidia tím efektivně prodlužuje životnost stávajícího hardwaru a poskytuje majitelům možnost výrazně zlepšit herní zážitek bez nutnosti upgradu.

V kontextu stále vysokých cen grafických karet je tento krok logický a pro uživatele velmi přínosný. Zdarma získat potenciálně až dvojnásobný výkon je nabídka, která se neodmítá. Až se Smooth Motion dostane do běžných ovladačů, určitě se dočkáme podrobných testů a porovnání na různých konfiguracích a v různých hrách.

Do té doby je alespoň jisté, že se majitelé grafických karet Nvidia RTX 40 mají na co těšit. A pokud jste zvažovali upgrade na RTX 50, možná bude stát za to s rozhodnutím ještě počkat a nejprve vyzkoušet, co vaše stávající karta dokáže s novou technologií.

Co říkáte na novou funkci Smooth Motion?

Zdroj: PCWorld, Tom’s Hardware