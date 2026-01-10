Leaker prozradil, kdy vyjdou grafické karty Nvidia GeForce RTX 60 Hlavní stránka Zprávičky Nvidia GeForce RTX 60 má podle leakera kopite7kimi dorazit v druhé polovině roku 2027 Nová generace bude postavena na architektuře Rubin s čipy řady GR20x Mezitím zůstává osud karet RTX 50 SUPER nejistý kvůli nedostatku pamětí GDDR7 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Zatímco hráči stále čekají na refresh současné generace v podobě GeForce RTX 50 SUPER, který Nvidia odložila z původně plánovaného uvedení na CES 2026, na internet už prosakují první informace o další generaci. Uznávaný leaker kopite7kimi na sociální síti X prozradil, že řada GeForce RTX 60 by měla dorazit v druhé polovině roku 2027. Architektura Rubin pro hráče Očekávané modely RTX 50 SUPER možná nikdy nevyjdou Architektura Rubin pro hráče Podle dostupných informací bude nová generace grafických karet postavena na architektuře Rubin s interním označením čipů GR20x. Tato architektura není úplnou novinkou – Nvidia ji již představila v září loňského roku u AI akcelerátoru Rubin CPX s kódovým označením GR212. Ten je nicméně určen výhradně pro datová centra a do herní řady se nedostane. 2027H2— kopite7kimi (@kopite7kimi) January 7, 2026 Nvidia tradičně rozděluje své GPU rodiny na spotřebitelské a datacenter varianty. U současné generace Blackwell nesou herní čipy označení GB20x, zatímco serverový GB200 kombinuje dva čipy B100. U architektury Rubin je datacenter čip GR100 složen ze dvou GR102, přičemž ani tento čip se v herních kartách neobjeví. Očekávané modely Na základě dosavadního pojmenování lze spekulovat, že herní řada RTX 60 bude zahrnovat čipy GR202, GR203, GR205, GR206 a GR207 – tedy obdobnou strukturu jako současný Blackwell lineup. Konkrétní specifikace, konfigurace pamětí nebo výkonnostní údaje zatím nejsou známy. S ohledem na plánované uvedení za více než rok a půl to však není překvapivé. Časový rámec druhé poloviny roku 2027 odpovídá typickému dvouletému cyklu, který Nvidia u herních architektur dodržuje. Společnost tradičně představuje nové generace buď na konci roku, nebo na začátku následujícího v rámci veletrhu CES. RTX 50 SUPER možná nikdy nevyjdou Zatímco informace o RTX 60 jsou zatím spíše orientační, aktuálnější problém představuje nejistý osud karet RTX 50 SUPER. Ty měly původně dorazit v první polovině roku 2026, potenciálně už na lednovém CES. Již v listopadu se nicméně objevily informace, které naznačovaly, že se karet hned tak nedočkáme. Nyní server Videocardz upozorňuje na další zvěsti z fóra Board Channels, podle kterých řada možná nedorazí vůbec. Nvidia měla informovat své partnerské výrobce (AIC) o odložení na neurčito. Tomu nasvědčuje i průběh letošního CES – společnost na veletrhu nepředstavila žádný produkt z řady RTX 50 SUPER a generální ředitel Jensen Huang během své prezentace nezmínil žádné nové grafické karty. Za rozhodnutím údajně stojí tři hlavní faktory. Zaprvé, poptávka po výpočetních GPU pro AI sektor je obrovská a Nvidia přesměrovává výrobní kapacity k produktům s vyššími maržemi. Zadruhé, rostoucí ceny pamětí VRAM představují dlouhodobý problém – čipy jsou nejen drahé, ale jejich cena ovlivňuje celý trh se spotřebitelskými kartami. Třetí bod je možná vůbec nejdůležitější: AMD podle dostupných informací neplánuje uvést v roce 2026 žádné nové spotřebitelské GPU, takže současná řada RTX 50 může zůstat konkurenceschopná ještě dlouho bez nutnosti refreshe. SUPER varianty měly přinést výrazné navýšení paměti – RTX 5080 SUPER měla nabídnout 24 GB místo současných 16 GB, stejnou kapacitu plánovala i RTX 5070 Ti SUPER. Model RTX 5070 SUPER počítal s 18 GB namísto 12 GB. Pokud se těchto karet skutečně nedočkáme, další generací s větší pamětí bude až právě RTX 60. Těšíte se více na RTX 50 SUPER, nebo raději počkáte na RTX 60? Zdroje: kopite7kimi/X, Wccftech, Notebookcheck, Videocardz O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GPU grafická karta hraní her nVidia Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1.2025 Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí Adam Kurfürst 15.12.2024 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024