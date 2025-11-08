Očekávané karty Nvidia RTX 50 SUPER s větší pamětí možná nepřijdou. Jaká je příčina? Hlavní stránka Zprávičky Nvidia podle spekulací odložila nebo zrušila GeForce RTX 50 SUPER kvůli nedostatku 3GB GDDR7 modulů Vzácné paměti dostane přednostně laptopová RTX 5090 a profesionální RTX PRO 6000 s až 96 GB VRAM SUPER verze měly nabídnout až 24 GB paměti a dorazit v první polovině roku 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Plánovaný refresh grafických karet GeForce RTX 50 v podobě SUPER modelů možná nikdy nedorazí, nebo se minimálně výrazně opozdí. Podle čerstvých spekulací serveru Uniko’s Hardware stojí za problémem kritický nedostatek 3GB modulů GDDR7, které Nvidia potřebuje pro lukrativnější produkty. Zelený gigant si tyto čipy údajně rezervuje pro laptopovou verzi RTX 5090 a profesionální karty RTX PRO 6000. Ceny pamětí letí raketově vzhůru Trh s pamětmi DRAM prochází v posledních týdnech dramatickým vývojem. Jak píše server Wccftech, podle dat z burzy DRAMeXchange vzrostly ceny starších pamětí GDDR5 a GDDR6 během jediného týdne na více než dvojnásobek. Běžné DDR5 moduly pro počítače se nyní prodávají za dvakrát vyšší cenu než před několika měsíci. Hlavním viníkem je explozivní poptávka ze strany AI sektoru, který vysává dostupné zásoby. Situace s novými moduly GDDR7 je ještě kritičtější. Burza DRAMeXchange jejich ceny ani neuvádí, což naznačuje extrémní volatilitu nebo úplnou nedostupnost. Právě 3GB varianty těchto modulů jsou klíčové pro plánované SUPER verze, které měly nabídnout výrazně větší kapacitu paměti. Laptopy a profesionální karty mají přednost Nvidia se podle spekulací rozhodla přesměrovat vzácné 3GB moduly GDDR7 k produktům s vyššími maržemi. Profesionální karty RTX PRO 6000 Blackwell využívají tyto čipy pro konstrukci až 96 GB VRAM, což představuje enormní množství modulů na jednu kartu. Tyto výpočetní akcelerátory se prodávají za tisíce dolarů a jejich marže výrazně převyšují běžné desktopové grafiky. Pokud má tedy Nvidia čipů nedostatek, je zcela logické, že upřednostní produkty, na kterých dovede vydělat více, před grafickými kartami pro běžné smrtelníky (nejčastěji hráče her a tvůrce obsahu). probably reserved for both rtx5090 laptop and rtx pro 6000. these two stuffs make a lot of money that desktop gpu cant even dream of.— UNIKO's Hardware 🌏 (@unikoshardware) November 7, 2025 Druhým prioritním odběratelem je mobilní RTX 5090, která díky 3GB modulům dosáhne na 24 GB paměti přes 256bitovou sběrnici. Laptopové verze high-end grafik tradičně generují vyšší zisky než jejich desktopové protějšky, protože se prodávají v prémiových noteboocích za vysoké ceny. Co měly SUPER karty nabídnout Původní plány počítaly s uvedením GeForce RTX 50 SUPER v první polovině roku 2026, možná už na veletrhu CES 2026 (v srpnu se dokonce objevily zvěsti o tom, že by karty mohly přijít už letos). Nvidia chtěla reagovat na kritiku nedostatečné kapacity VRAM u současných modelů. RTX 5080 SUPER měla dostat 24 GB místo současných 16 GB, stejnou kapacitu plánovala i RTX 5070 Ti SUPER. Model RTX 5070 SUPER počítal s 18 GB namísto 12 GB u běžné verze. Nvidia GeForce RTX 5080 (Founder’s Edition) Tento 50% nárůst kapacity paměti by karty učinil velmi atraktivními pro hráče i profesionály. Současné rostoucí ceny DRAM by však Nvidii znemožnily udržet ceny na úrovni současných non-SUPER variant. Firma by musela buď výrazně zdražit, čímž by mohla odradit řadu potenciálních zájemců, nebo akceptovat nižší marže, což se zrovna v případě Nvidie nejeví jako akceptovatelné řešení. Zatímco oficiální potvrzení od Nvidie chybí, současná situace na trhu naznačuje, že uživatelé budou na karty s větší pamětí čekat déle, než se původně předpokládalo. Případné uvedení SUPER modelů se může posunout hluboko do roku 2026, nebo k němu nemusí dojít vůbec. Vadí vám případné zrušení SUPER verzí s větší pamětí? Zdroje: Uniko’s Hardware/X, Wccftech, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář grafická karta nVidia spekulace Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1. Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024 Nejočekávanější telefon roku 2025 nebude ten, který myslíte. Samsung chystá něco hodně speciálního Jakub Kárník 30.11.2024