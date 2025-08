Chystá Nvidia zimní překvapení? Herní grafiky RTX 50 SUPER se mohou představit ještě letos

Nvidia zřejmě chystá překvapení pro letošní vánoční sezónu. Podle informací serveru TweakTown by grafické karty GeForce RTX 50 SUPER mohly dorazit už v Q4 2025, tedy podstatně dříve, než se původně očekávalo. Refresh řady RTX 50 by tak mohl být k dispozici během zimních svátků, což by představovalo nejrychlejší uvedení SUPER variant v historii Nvidie.

Zimní termín místo CES 2026

Dosavadní spekulace počítaly s představením RTX 50 SUPER karet na CES 2026 v lednu příštího roku, podobně jako tomu bylo u RTX 40 SUPER řady. Nové informace však naznačují, že Nvidia plánuje využít vánoční nákupní sezónu a uvést karty už letos na podzim či v zimě.

Pokud se tyto informace potvrdí, šlo by o rekordně rychlé uvedení SUPER refreshe – RTX 50 karty byly představeny teprve letos na jaře, takže mezi základními modely a SUPER variantami by bylo méně než rok. Dosud Nvidia obvykle čekala 12–15 měsíců před uvedením vylepšených verzí.

Masivní nárůst VRAM jako hlavní lákadlo

Největším lákadlem RTX 50 SUPER karet bude 50% nárůst kapacity paměti u všech modelů. RTX 5070 SUPER dostane 18 GB GDDR7 paměti místo současných 12GB, zatímco RTX 5070 Ti SUPER a RTX 5080 SUPER budou disponovat 24GB GDDR7 pamětí.

Zvýšená kapacita paměti bude doprovázena také vyšší spotřebou energie, což naznačuje, že SUPER modely poběží na vyšších taktech než standardní verze. RTX 5070 SUPER by měl mít spotřebu 275 W oproti 250 W základního modelu, RTX 5070 Ti SUPER 350 W a RTX 5080 SUPER dokonce 415 W.

Jediný model, který kromě paměti dostane i více výpočetních jednotek, bude RTX 5070 SUPER s údajně 6 400 CUDA jádry oproti 6 144 u základní verze. Ostatní karty si zachovají stejný počet CUDA jader jako jejich standardní protějšky.

Odhadované specifikace RTX 50 SUPER karet

Model Počet CUDA jader VRAM Paměťová sběrnice Spotřeba (TGP) RTX 5070 SUPER 6 400 18GB GDDR7 192-bit 275W RTX 5070 6 144 12GB GDDR7 192-bit 250W RTX 5070 Ti SUPER 8 960 24GB GDDR7 256-bit 350W RTX 5070 Ti 8 960 16GB GDDR7 256-bit 300W RTX 5080 SUPER 10 752 24GB GDDR7 256-bit 415W RTX 5080 10 752 16GB GDDR7 256-bit 360W

Zvýšená kapacita video paměti bude výhodná především pro hraní ve vysokých rozlišeních, zpracování umělé inteligence a používání ray tracingu v náročných titulech.

Kolik budou novinky stá, zatím není jasné. Nvidia obvykle drží ceny SUPER modelů na úrovni standardních verzí v době jejich uvedení, což by mohlo znamenat zajímavé poměry výkon/cena, pokud současné modely před zimou zlevní.

Čekáte na RTX 50 SUPER karty, nebo si pořídíte některou ze současných verzí?

Zdroje: TweakTown, WCCFtech, Insider Gaming