Streamované hraní Nvidia GeForce Now zdražuje, ale ne pro všechny

Když před rokem Nvidia konečně poslala do světa svou dlouho připravovanou službu pro streamované hraní, přišla zároveň s takzvaným Founders členstvím. To není nic jiného, než klasické předplatné, jaké známe třeba z Netflixu, Spotify a jiných online služeb. Nicméně 139 Kč za streamované hraní rozhodně nebyla špatná cena. Nicméně, jak sama Nvidia při veřejném spuštění své služby avizovala, jednalo se o zaváděcí cenu a jak se dalo čekat, služba GeForce Now zdražuje.

Služba GeForce Now zdražuje, ale stále není drahá

Nově již není Founders členství dostupné a Nvidia jej nahradila tarifem nazvaným Priority. Výhody tohoto placeného členství jsou stejné jako doposud. Získáte tedy přednostní přístup k herním serverům prodloužená délka jedné relace a možnost zapnutého RTX (ve hrách, které jej podporují). Ve výsledku však změna názvu členství znamená, že GeForce Now zdražuje na 269 Kč za měsíc. V případě, že si službu předplatíte na rok dopředu, zaplatíte 2690 Kč – jeden měsíc hraní vás tedy výjde na 224 Kč. Nutno podotknout, že za pronájem virtuálního herního PC se nám ani tato nová cena nezdá nijak přestřelená. Verze členství zdarma s nutností čekat na přidělení volného slotu a maximálně hodinovou délkou jedné relace zůstává zachováno.

Dobrou zprávu však máme pro platící uživatele GeForce Now, kteří si placené Founders členství aktivovali před 17.březnem 2021. Těm totiž, dle slov samotné Nvidie, zůstane doživotně členství Founders a tedy i cena za službu 139 Kč měsíčně. Jak ale možná někteří z vás čekají, má to malý háček. Pokud si chcete předplatné s touto cenou udržet, nesmíte jej přerušit – opakovaně již získat nepůjde. V praxi to znamená, že budete muset každý měsíc zaplatit oněch 139 Kč a nevynechat ani jednu platbu, jinak o tuto zvýhodněnou cenu přijdete.

Co říkáte na novou cenu za GeForce Now, je dle vás přiměřená?

Zdroj: Nvidia