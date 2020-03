Nvidia GeForce Now i přes problémy s herními vydavateli hlásí vyprodáno

Když společnost Nvidia po pěti letech konečně spustila ostrou verzi své herní streamingové platformy GeForce Now, zdálo se, že má velmi dobře našlápnuto k absolutnímu úspěchu. Technicky vyladěná služba dostupná na širokém spektru zařízení s rozumně nastavenou cenou pro prémiové uživatele navíc v den ostrého spuštění nabídla i vcelku solidní řádku herních titulů. Jako blesk z čistého nebe se však od této platformy začaly i léta spolupracující vývojáři distancovat a své tituly stahovat, což podrylo důvěru v tuto herní službu. Jak se však momentálně zdá, ani to zájemce o GeForce Now neodradilo.

Prémiové členství v GeForce Now si momentálně nekoupíte

Společnost Nvidia totiž na svém oficiálním fóru vyvěsila informaci, že kvůli vysokému zájmu o službu GeForce Now již vyprodala kapacity pro placené členy v Evropě a Severní Amerika bude pravděpodobně velmi brzy následovat. Dle tohoto prohlášení Nvidia sice aktuálně pracuje na rozšíření kapacit pro placené členy, nicméně prodej takzvaného “founders” členství je prozatím pozastaven. Pokud jste si nestihli aktivovat prémiové členství v GeForce Now, stále můžete službu využívat v její bezplatné podobě. Ta má omezenu délku relace na 1 hodinu. Navíc zde nemáte přístup k technologii RTX a musíte při připojení čekat, než se uvolní slot pro neplatící hráče. Právě to aktuálně patří k největším omezením, neboť čekací doba v současnosti ve špičkách překračuje i 15 minut.

Slavit je zatím předčasné

Byť se může zdát, že je plně vyprodaná kapacita placených hráčů velkým úspěchem, raději bychom nadšení zatím mírnili. V první řadě si musíme uvědomit, že všichni “platící” členové jsou ještě v bezplatném zkušebním období, které trvá 90 dní. Po jeho skončení lze očekávat, že řada hráčů GeForce Now opustí. Otázkou pak je, o jak velký odliv se skutečně bude jednat. Druhým faktorem, který hraje GeForce Now do karet je pak současná situace s koronavirem, která drží doma tisíce lidí.

PlayGalaxy Link končí. Co můžeme očekávat namísto něj? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

V neposlední řadě pak bude záležet pochopitelně také na podporovaném obsahu. Odchod zvučných jmen jako Activision Blizzard, Bethesda Softworks či 2K jistě otřásla důvěrou řady hráčů v tuto službu. Na druhou stranu i řada významných herních studií službě vyhlásila podporu. Patří mezi ně například francouzský Ubisoft (série Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six,…), americké studio Epic Games (Fortnite) či polský CD Projekt Red (série Witcher, Cyberpunk 2077,…). Právě od CD Projekt Red by pak mělo do GeForce Now dorazit obrovské lákadlo. Tím bude netrpělivě očekávaný Cyberpunk 2077, který služba nabídne již v den oficiálního vydání, tedy 16. záři 2020.

Má podle vás služba Nvidia GeForce Now budoucnost?

Zdroj: fórum GeForce Now