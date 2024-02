Nvidia GeForce NOW mění svůj přístup k bezplatné verzi

Od začátku března se budou uživatelům zobrazovat reklamy

Po zdražení prémiových balíčků koncem loňského roku se nejedná o zrovna příjemný krok

Cloudová služba Nvidia GeForce NOW, přes kterou je možné nechat si streamovat videohry ze vzdáleného serveru na prakticky jakékoliv chytřejší zařízení, momentálně nabízí dva prémiové tarify, a to Priority a Ultimate. Pro nenáročné hráče, kterým nevadí časové omezení, nižší výkon a občasné čekání ve frontách, je k dispozici také bezplatné členství. Do něj už 5. března přibydou reklamy. Pěkný dárek ke čtvrtému výročí služby, což?

Sama Nvidia tento krok ohlásila v hromadně rozeslaném e-mailu. Až s dvouminutovými reklamními bloky se uživatelé balíčku Free setkají před spuštěním jakékoliv hry, a to při čekání v řadě. Jako způsob na zbavení se reklam společnost samozřejmě doporučuje přechod na jedno z placených předplatných.

E-mail oznamující nasazení reklam do bezplatného verze

Tarif Priority, nabízející hraní v rozlišení 1080p se 60snímkovou frekvencí, vychází v Česku na 299 Kč měsíčně. Výhodnější je ale předplatit si balíček na šest měsíců dopředu, což stojí 1 499 Kč. Členství Ultimate poskytuje výrazně vyšší kvalitu obrazu (až 4K rozlišení a 120 FPS) a výkon grafické karty na úrovni RTX 4080. U nás stojí 599 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč na půl roku. Ještě několik měsíců nazpět bylo GeForce NOW levnější, Nvidia ohlásila zdražení loni v říjnu.

Nasazení reklam do neplacené verze GeForce NOW přichází v podstatě zničehonic. Rozhodně se nedá říct, že se Nvidia nachází v nějakých finančních potížích – aktuálně se přece jenom jedná o jednu z nejvýznamněji rostoucích korporací celého technologického světa, a to kvůli jejím řešením pro trénování umělé inteligence.

Zkusili jste někdy cloudové hraní přes Nvidia GeForce NOW nebo jinou službu?

Zdroje: The Verge, Android Headlines, Wccftech