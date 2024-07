Nvidia GeForce NOW je populární platforma pro cloudové hraní

Všechna její členství jsou aktuálně k dispozici o polovinu levněji

Pořídit si tak můžete třeba 6měsíční balíček Ultimate za 1 495 Kč

Nvidia GeForce NOW, nejoblíbenější platforma pro streamování her, spustila fantastickou akci, v rámci níž se na všechny druhy předplatného vztahuje 50% sleva. I v Česku si tak můžete pořídit třeba ten nejdražší tarif o polovic levněji, a to až na půl roku dopředu.

Cloudová služba Nvidia GeForce NOW v současnosti nabízí tři úrovně členství. Kromě té bezplatné s názvem Free, jež obsahuje reklamy a při jejímž používání občas musíte čekat na volný slot na serveru, jsou k dostání i placené tarify Priority a Ultimate.

Balíček Priority si aktuálně můžete pořídit za 149,50 koruny na jeden měsíc, popřípadě 749,50 koruny na šest měsíců. Dostanete s ním přednostní přístup, a to na výkonnější počítače s RTX ON. V rozlišení 1080p při 60 snímcích za sekundu pak můžete hrát až v 6hodinových relacích. Samozřejmostí je i vysvobození ze spárů reklam.

Předplatné Ultimate vás aktuálně vyjde na 299,50 koruny na jeden měsíc nebo 1 495 korun, pokud byste sáhli po výhodnějším půlročním balíčku. Samy ceny nasvědčují tomu, že jde o tarif pro nejnáročnější hráče, s nímž si můžete vychutnat své oblíbené tituly v rozlišení až 4K či snímkové frekvenci dosahující až 240 FPS. Umožňují to počítače s grafickou kartou GeForce RTX 4080, připojením k nimž můžete strávit v rámci jedné relaci až 8 hodin času.

Zdroj: Nvidia