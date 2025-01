Konečně! Nvidia zpřístupní GeForce Now na VR brýlích, plánuje vyvinout i aplikace

Reklama

Nvidia na veletrhu CES 2025 nadchla příznivce videoher. A to hned dvakrát. Poté, co představila novou generaci svých nadupaných grafických karet, přišla ještě s jednou novinkou. Tou je zpřístupnění její platformy GeForce Now širšímu spektru hráčů – a hlavně širšímu spektru herních zařízení.

Služba GeForce Now nabízí mnoho různých moderních her, které gamery rozhodně nenechávají chladnými. Pokud ale vlastní brýle Apple Vision Pro nebo třeba Meta Quest 3 či 3S, máte u nich až dosud smůlu. Což se mění. Nvidia totiž na tiskové konferenci slavnostně oznámila, že herní tituly zpřístupní právě na těchto moderních zařízeních. Herní zážitek tím povýší na úplně jinou úroveň.

Zároveň Nvidia navázala spolupráci i se společností ByteDance (je známá jakožto vlastník sítě TikTok) a rozšiřuje možnosti cloudového hraní také na její zařízení pro virtuální a smíšenou realitu Pico.

Hraní na VR brýlích sice zní zajímavě, ale je poměrně složité představit si, jak přesně bude probíhat. Neprozradili to zatím ani představitelé Nvidie. Slibují ale, že tato možnost přijde už s příští aktualizací, a to pravděpodobně již v lednu.

Zároveň Nvidia plánuje vytvořit speciální aplikace, díky nimž bude připojování jednoduší. Zatím ji vyvinula pouze pro Steam Deck – ostatní zařízení musejí zatím využívat webovou aplikaci v prohlížeči.

Zdroj: Nvidia, 9to5mac, Road to VR