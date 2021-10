Nvidia GeForce Now a EA? Nepravděpodobné se stává realitou.

Služba pro streamované hraní Nvidia GeForce Now má za sebou úspěchy i pády, ale dlouhodobě ji trápí především otázka množství podporovaných titulů. Největší pochybnosti přitom vyvolal velký odliv vydavatelů po spuštění ostré verze této služby. Byť například Square Enix se do služby po čase vrátil, hry řady velkých vydavatelů ve službě stále chyběly a chybí. Nově však mají fanoušci streamovaného hraní a her od společnosti EA důvod k radosti. GeForce Now a EA v sobě totiž nakonec našli zalíbení a hráči tak mají možnost streamovat 4 další hry od tohoto giganta v oboru.

GeForce Now a EA spojují síly

Dosud totiž byla ve službě pouze jediná hra a to vysoce populární Apex Legends, jinak však EA o zapojení do GeForce Now nejevilo žádný zájem. Možná v tom i hraje roli fakt, že je řada her od tohoto vydavatele dostupná ke koupi pro hraní skrze Google Stadia, či součástí Xbox GamePass Ultimate, který rovněž umožňuje některé hry od EA stramovat. Nvidia GeForce Now a EA nově umožní hráčům užít si hry Battlefield 1 Revolution, Dragon Age: Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst a Unravel Two i na slabých počítačích, mobilech či třeba televizorech.

More Electronic Arts Games Streaming on GeForce NOW

Byť spolupráce GeForce Now a EA přinesla zatím jen 5 titulů a ještě k tomu spíše starších, my doufáme, že se jedná o první vlaštovky a v budoucnu se dočkáme více a novějších her od tohoto vydavatele. Kdo ví, třeba dojde i na blížící se Battlefield 2042. Vedle zmíněných však do služby dorazila například Europa Universalis IV, kterou nyní můžete zdarma získat na Epic Games Store či arkádová novinka Hot Wheels Unleashed. Kompletní seznam novinek ve službě GeForce Now si pak můžete prohlédnout níže.

AWAY: The Survival Series (Steam)

Lemnis Gate (Steam)

The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

Hot Wheels Unleashed (Steam a Epic Games Store)

INDUSTRIA (Steam a Epic Games Store)

The Last Friend (Steam a Epic Games Store)

Rogue Lords (Steam a Epic Games Store)

Europa Universalis IV (Epic Games Store)

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Rustler (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

