Láká vás krásná Nubia Z60 Ultra? Podpora bude průměrná!

Nubia Z60 Ultra patří k nejzajímavějším telefonům současnosti

Kromě výkonného procesoru nabídne přední fotoaparát ukrytý v displeji

Od nákupu člověka mohou odradit jen dvě věci, kvalita fotoaparátů a podpora

Pokud náš magazín navštěvujete pravidelně, určitě byste dokázali vyjmenovat několik telefonů, které mě v poslední době zaujaly nebo na které se v nejbližší době těším. Nubia Z60 Ultra je jedním z přístrojů, které bych chtěl vyzkoušet. Dokonce jsem zvažoval, že bych si telefon koupil a dal mu šanci.

Neměl by to jednoduché, současné Xiaomi 13 Ultra mi slouží výborně. V brzké době Xiaomi představí nástupce, který bude nepochybně ještě lepší. Ale Nubia Z60 Ultra mě zkrátka láká, především designem a konstrukcí. Zapomenout nesmíme na selfie fotoaparát, který je ukrytý v displeji!

Nejenom já ale mám obavu z budoucí podpory tohoto krasavce, Nubia v tomto směru dlouhodobě k premiantům nepatří a byl jsem zvědav, jak se k tomu výrobce postaví u svého nejnovějšího topmodelu, který je poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Důležitosti této otázky si je vědoma samotná společnost Nubia a na oficiálních stránkách k tomu publikovala vyjádření. Nejsme vyloženě zklamáni, ale mohlo to být lepší… Navíc je potřeba dodat, že samotná formulace výrobce není nejšťastnější, tohle si mohl a měl pohlídat lépe.

Nubia Z60 Ultra by měla obdržet Android 17! Možná…

Telefon v současnosti samozřejmě spoléhá na Android 14, nic jiného si takto vybavený telefon nezaslouží. Co se týká budoucnosti, sám výrobce tvrdí, že „Ve společnosti Nubia jsme se zavázali poskytovat pravidelné aktualizace systému po dobu až tří let od data nákupu.“ Předně formulace až tři roky zní, že více to určitě nebude nebude. Zmiňovat v tomto směru datum nákupu mi rovněž nepřijde ideální, někdo si telefon koupí na začátku roku 2024, někdo na konci roku 2024 a někdo možná ještě později. Pokud by výrobce jasně řekl, že Nubia Z60 Ultra dostane Android 17 a navrch ještě jeden rok bezpečnostních aktualizací, udělal by lépe. Navíc když současně ve stejném článku zmínil, že odemknout bootloader zatím není možné…

Pokud se vám Nubia Z60 Ultra líbí, mám pro to pochopení. Ale pokud se chystáte telefon používat dlouhé roky, je jeho pořízení trochu rizikem a budu se opakovat, ale výrobce mohl zásadní informace kolem podpory komunikovat lépe. Nadále platí, že podpora a kvalita fotografií zůstává největším otazníkem tohoto stroje. Pokud v tomto směru chcete mít jistotu, pak vám chystané vlajkové lodě od Samsungu nebo Xiaomi poslouží lépe. Ale nebudete vlastnit stylový unikát s fotoaparátem v displeji…

Líbí se vám Nubia Z60 Ultra?

Zdroj: Nubia