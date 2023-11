Velké fotomoduly? Nubia Z60 Ultra jej bude mít obří!

Umístit optiku do tenkého těla telefonů není jednoduchý úkol

Trendem posledních let jsou vystouplé fotomoduly, najdete je na spoustě přístrojů

Nubia Z60 Ultra jej bude mít doslova obří, snad se to pozitivně projeví na kvalitě snímků

Obří fotomoduly mají podobnou pověst jako výřezy nebo průstřely u displejů. Nikdo je moc nemá rád, ale současné technologie nám zkrátka neumožňují žádné lepší řešení. Některé fotomoduly bývají velmi decentní, líbí se mi elegantní řešení u Samsungu Galaxy S23. Nubia Z60 Ultra má ale mít fotomodul doslova obří!

Stačí se podívat na fotografie prototypu modelu Nubia Z60 Ultra. Tloušťka telefonu v oblasti fotomodulu je proti zbytku telefonu přibližně dvojnásobná, z pohledu designu ale za sebe říkám ano, nevypadá to vůbec špatně. A pokud by to znamenalo posun v kvalitě fotografií, tak já jsem pro.

Design se ale nakonec může lišit, je totiž otázka, jestli by podobně rozměrný fotomodul zákazníci přijali. Nubia Z60 Ultra už se stihla mihnout v testu Geekbench, počítat můžeme s 12 GB operační paměti, v telefonu nebude chybět Android 14. A samozřejmě nejvýkonnější srdce současnosti, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Už se v posledních dnech opakuji, ale přístup společnosti Nubia se mi líbí a těším se, až si nějaký telefon z portfolia tohoto výrobce vyzkouším. Nejvíce mě pořád láká herní RedMagic 9 Pro, ten má mít obrovský výkon, pořádnou kapacitu baterie a chybět nebude ani selfie fotoaparát umístěný přímo v displeji.

Líbí se vám Nubia Z60 Ultra?

