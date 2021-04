Virtuální Android 9 na hraní na počítači? Nový NoxPlayer se o to postará

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jestli se dá systém Android virtuálně spustit (emulovat) na počítači, tak odpověď zní ano. Od roku 2015 na této možnosti pracuje mimo jiné i vývojářský tým projektu NoxPlayer. Jejich dílo je určeno převážně hráčům a poskytuje právě spouštění her a dalších aplikací, primárně určených pro Android, na desktopových strojích. Dosavadní verze zvládá emulovat jen poměrně starý Android 7, ale blíží se velký skok. Nový NoxPlayer, který má vyjít už během pár dní či týdnů, přinese emulaci systému Android 9.

To je velmi významná novinka hlavně pro fanoušky populárních herních titulů jako Genshin Impact and The Rising of the Shield Hero: Rerise. Ty totiž běží na Androidu od osmé verze. Předchozím velkým krokem tohoto projektu bylo zavedení podpory pro 64bitovou verzi systému. To nastalo v druhé polovině roku 2019. Téměř o dva roky později přichází kýžený okamžik, kdy se mezi sebou “domluví” NoxPlayer a Android 9.

Zkoušeli jste někdy emulovat Android na PC? Jak to šlo?

Zdroj: androidguys