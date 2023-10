Nesnášíte reklamy na YouTube? Teď jich bude ještě více!

YouTube představuje nové nástroje pro tvůrce: časová razítka k produktům

Diváci mohou nyní snadněji zakoupit produkty ve videích

Tvůrci videí mají novou možnost monetizace svých kanálů

Pokud jste si mysleli, že na YouTube už nemůže být více reklam, máme pro vás “skvělé” novinky. Známá platforma přichází s vylepšením, které tvůrcům videí umožní přidávat časová razítka k produktům, které ve svých videích prezentují.

Skvělá funkce pro tvůrce, narozdíl od diváků

Jaký je účel tohoto kroku? V ideálním případě by měl divákům umožnit snadněji identifikovat a zakoupit produkty, které vidí ve videích. Ale pro mnohé z nás to může znamenat jen více rušivých reklam během sledování. Na druhou stranu, pokud jste tvůrce obsahu, tato aktualizace by mohla být skvělým způsobem, jak monetizovat svůj kanál, zejména pokud vaše videa často obsahují produkty.

Ať už jste z této novinky nadšeni nebo zklamaní, jedno je jisté: YouTube se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby svých uživatelů – ať už jsou to diváci, nebo tvůrci. Takže si připravte popcorn, zapněte svůj oblíbený playlist a užijte si reklamní maraton s občasným vloženým videem!

Zdroj: Google