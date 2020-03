OnePlus prý možná oživí sérii X. Koho by to nepotěšilo?

Když do světa chytrých mobilních telefonů vlétla značka OnePlus, bylo jejím cílem hlavně ukázat, že se dají vyrábět špičkové telefony za rozumnou cenu. To vlastně platí dodnes. I u této firmy se ale pochopitelně ceny zvedají mimo jiné s pokrokem technologií a obecnou bonitou zákazníků. Společnost se navíc soustředí hlavně na vývoj vlajkových telefonů, mezi kterými není moc prostoru na šetření. Existuje však jedna výjimka. V roce 2015 se objevilo nové OnePlus X, které nedisponovalo tím nejlepším, co bylo v daném momentě k dispozici. Telefon si získal spoustu fanoušků a ti od té doby na podobný přístroj čekají. Teď se objevily zvěsti o tom, že by se série mohla po pěti letech vrátit.

S informací (je to v podstatě drb) přišel uznávaný člen XDA Developers Max Weinbach. Ten tvrdí, že by podle interních informací z firmy mohlo nové zařízení v rámci série OnePlus X skutečně přijít. A to i přesto, že firma v roce 2016 řekla, že další nebudou. Během čtyř let se ale trh hodně změnil a současná situace vlastně takovému telefonu nahrává. Letos se má objevit OnePlus 8 a i šéf firmy nastínil, že bude telefon trochu dražší než obvykle. Třeba i kvůli implementaci vychytávek, kterým se předtím výrobce bránil. Vlajkové telefony od OnePlus jistě půjdou zase na dračku, ale trochu slabší a levnější brácha by je mohl doprovodit.

Chtěli byste, aby OnePlus vyrobilo nový telefon řady X?

Zdroj: phandroid