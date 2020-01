Legendární firma Razer, která na trh dodává hlavně herní hardware a příslušenství, představila na konferenci CES 2020 další ovladač pro hraní her na mobilních telefonech. Jeho jméno je Kishi a doplňuje předchozí herní ovladače pro smartphony Raiju a Junglecat. Jeho předností je nízká latence pro hraní nejen her lokálně v telefonu, ale také v cloudu. Umožňuje to skryté připojení ke konektoru USB-C nebo Lightning v těle ovladače. Proč skryté? Konektor je ve skládacím kontroleru, který funkčně a vizuálně vychází právě z předchůdce Junglecat, důmyslně ukrytý. Nový herní ovladač Razer Kishi rozměrově podporuje většinu telefonů a softwarově většinu titulů, které jsou k tomuto způsobu hraní kompatibilní.

„Společnost Razer těší prohloubení spolupráce s firmou NVIDIA v souvislosti s připojením programu GeForce NOW Recommended. GeForce NOW představuje hraní v cloudu, které promění slabý nebo nekompatibilní hardware v silný herní počítač. Mobilní herní ovladače značky Razer tento typ hraní perfektně doplňují a posouvají na novou úroveň a my jsme rádi, že je zde v našem stánku na CES můžeme předvést,“ komentoval nový herní ovladač Razer Kishi a jeho představení firemní vedoucí oddělení pro mobilní hraní Jason Schwartz.

Příjemnou zprávou je pro majitele starších smartphonů jistě i podpora zařízení od Androidu 7 a novějších. Vzhledem k systému cloudového hraní, ve kterém příliš nejde o výkon fyzicky vlastněného zařízení, je to skvělá zpráva. Razer Kishi (pro Android či iOS) bude uveden na trh v prvních měsících roku 2020.

Hrajete některé mobilní hry s ovladačem?

Zdroj: TZ