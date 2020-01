Nový ONE UI 2.0 update přinese lepší ovládání kamer a info o baterii

Komunita XDA Developers se pustila do rozboru poslední aktualizace ONE UI 2.0 pro Samsung Galaxy Note9. V systémovém updatu našla několik zajímavých částí kódu, které odkazují na budoucí funkce tohoto prostředí i nových telefonů. Nejzajímavější stopy vedou ke kamerám a nově připravovanému ohebnému telefonu. Mezi pravděpodobné novinky v ONE UI 2.0 patří například Directors View pro natáčení a zdokonalení “bokeh” focení.

Directors View

Stejně jako třeba u Filmic Pro u iPhonu se dříve očekávala možnost přepínat mezi jednotlivými čočkami při natáčení. Nakonec z toho bude asi i vylepšená možnost ostření. Nová výbava umožní zaostřit vybraný objekt, který pak telefon dokáže “sledovat”. Vylepšení se má dočkat také snímání předmětů zblízka.

Single Take Photo

Tady se Samsung pravděpodobně inspiroval u Google a jeho Photobooth módu. Novinka, která je založená na umělé inteligenci, má umožňovat focení na základě rozpoznání různých gest a obličejů. Snahou je zachytit snímek například při úsměvu nebo polibku. Mohlo by jít o zajímavou automatizovanou funkci pro uživatele, kteří mají problém s focením. A nebo prostě pro ty pohodlné, kteří rádi nechají i “stisk spouště” na telefonu.

Pro Video možnosti

Jde o funkci, kterou už kdysi Samsung telefony uměly. Pak se ji ale firma rozhodla znovu ukrýt. Jde o možnost ovládat při pořizování videa parametry, na které jsme zvyklí u focení. Jde například o expoziční čas, barevný tón, manuální nastavení ISO atd. V klasickém módu jsou tyto parametry nastaveny automaticky v závislosti na scéně.

Další bokeh efekty

S příchodem Galaxy S8 se objevily Live Focus efekty, které umožňovaly rozmazané světelné body převést na různé tvary. S modelem S10 se objevily další funkce Blur, Big circles (velký bokeh), Color point, Spin, a Zoom. Teď by měly přibýt Artify, Mono, Side light a Vintage. A taky Glitch efekt, který by měl bokeh styl poskytnout nejen při focení, ale také při natáčení videí.

Animace rychlonabíjení pro přední displej Galaxy Fold 2

V tomto případě nejde jen o část kódu, ale dokonce o celý soubor. Nese název “bloom_front_charging_effect_superfast”. Tato animace neodhaluje pouze vizuální styl, ale také několik dalších věcí k očekávanému ohebnému telefonu. Například to, že bude mít smartphone menší přední displej. Rychlonabíjení by pak mělo být dostupné v hodnotách mezi 25 a 45 W.

Informace o zdraví baterie

Díky této novince přibude možnost zkontrolovat přímo v nastavení kondici baterie telefonu. Jde o prvek, který už pár let umí iPhony. Tomuto zatleskají hlavně ekologicky smýšlející lidé. Díky přesným informacím o stavu baterie bude jasné, kdy je skutečně potřeba ji vyměnit.

I když není stoprocentně zaručeno, že se všechny zamýšlené novinky skutečně někdy v ostré verzi ONE UI 2.0 objeví, je tu opravdu velká šance. Data totiž pocházejí z oficiálního firmware od Samsungu, který do něj jistě nevyvíjí a neinvestuje peníze jen tak. Podobným způsobem se podařilo předem odhalit několik novinek u updatu ONE UI 2.0 pro Galaxy S10. Nejvíce zmíněných prvků by se mělo objevit v chystané vlajkové lodi Galaxy S11/S20. Vzhledem k dosavadní strategii Samsungu ale můžeme očekávat, že se funkce postupně dostanou i do starších zařízení.

Na kterou funkci se těšíte nejvíce?

Zdroj: XDA