Novinky od Realme míří do Evropy, kdy se jich dočkáme?

Realme je možní poměrně mladá značka, nicméně i tak se jí skvěle povedl vstup na evropské trhy včetně toho českého a směle konkuruje značkám, které na těchto trzích již dávno zapustily kořeny. K dalším prodejním úspěchům by jí pak rozhodně mohly dopomoci novinky, které se chystá značka uvést na evropské trhy. Novinky od Realme v podobě smartphonů Realme 9, Realme 9 5G a tabletu Realme Pad Mini již znají datum evropské premiéry.

Realme 9, Realme 9 5G a Realme Pad Mini míří do Evropy

Smartphony řady Realme 9 se u nás již nějakou dobu prodávají, konkrétně jde o nejlevnější Realme 9i a naopak druhý nejvybavenější model Realme 9 Pro, který jsme pro vás již recenzovali. Realme 9, tedy model bez podpory 5G, vzhledem i výbavou vychází ze smartphonu Realme 9i. Oproti tomu však nenabídne 90Hz IPS panel ale SuperAMOLED o téže obnovovací frekvenci. Díky 6,4″ úhlopříčce je mladší sourozenec také o něco menší. Ve výbavě novinky pak přibyl 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a primární fotoaparát získal 108MPx snímač. 2Mpx makro kamerka zůstala zachována. Zachován zůstal také čipset a sice Qualcomm Snapdragon 680. Telefon nabídne 128GB úložiště a zákazníci by mohli mít na výběr z 6 nebo 8 GB RAM.

Další výbava Realme 9 zahrnuje 5 000 mAh baterii s podporou 33W nabíjení, Wi-Fi 802.11ac nebo do tlačítka napájení integrovanou čtečku otisků prstů. Tyto parametry jsou pak shodné také u Realme 9 5G. To navíc přidává čipset MediaTek Dimensity 810 5G. Díky tomu by se mohlo jednat o dostupný smartphone s poměrně zajímavým herním výkonem.

U další novinky od Realme se však šetřilo na displeji a u Realme 9 5G tak opět nalezneme 90Hz IPS panel. Stejně jako u ostatních smartphonů Realme 9 se i zde setkáváme s FullHD+ rozlišení, tentokrát však na ploše o úhlopříčce 6,5″. Škrty jsou patrné také na zádech telefonu, kde najdeme 48MPx primární fotoaparát v doprovodu 2MPx makro kamerky a senzoru pro lepší hloubku ostrosti. Telefon existuje v 4/64 a 6/128GB variantách.

Video: Jak drsně testuje Oppo odolnost svých mobilů? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Do třetice zde pak máme Realme Pad Mini, čili levný tablet s čipsetem Unisoc Tiger T616 a dvou paměťových variantách – 3/32 a 4/64 GB. Tablet nabídne 8,7″ IPS displej o rozlišení 1 340 x 800 pixelů. Z další výbavy rozhodně stojí za zmínku podpora LTE, Wi-Fi je zastoupeno ve verzi 802.11ac. Integrovaná baterie tabletu disponuje kapacitou 6 400 mAh a skrze USB-C ji nabijete výkonem až 18 W.

Všechny zmíněné novinky od Realme by pro evropský trh měly být představeny již 12. května prostřednictvím události streamované na oficiálních kanálech výrobce na sociálních sítích. O cenách zatím nepadlo ani slovo, představu o cenové politice si však můžeme udělat z faktu, že Realme 9i u nás startuje na 5,5 a Realme 9 Pro na 7 tisících Kč.

Zaujaly vás novinky od Realme pro evropský trh?

Zdroj: GSMArena.com