Po zkušenostech získaných s řešením aktuální pandemie teď připravuje vláda změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má pomoct řešit podobné stavy v budoucnu. Některé návrhy jsou ale působí až nebezpečně. Pokud člověk onemocní tak by úředníci měli mít přístup k jeho kompletní poloze za předchozí tři týdny. Tento bezprecedentní zásah do soukromí se navíc vláda pokusila tajit. Od kdy by měl nový zákon platit?

Pokud projde hlasováním novela zákona o ochraně veřejného zdraví, tak již od 1. července 2021 budou mobilní operátoři povinni předat historii vaší polohy úředníkům, když onemocníte infekčním onemocněním. Konkrétně se data mají zaměřit na seznam míst, kde byl dotyčný se svým mobilem déle než 20 minut. A to až tři týdny nazpět od pozitivního vyšetření. Operátoři by také měli úředníkům předat další data jako odhad přesnosti lokalizace polohy vašeho mobilního telefonu.

1/3 Stát si bezprecedentně zahrává s důvěrou občanů, když chce mít přístup k těm nejcitlivějším údajům o jejich pohybu. O připravované novele zákona o veřejném zdraví jsme se dozvěděli z Twitteru a z médií.https://t.co/Rni1ionUl9 — APMS (@APMS_CZ) November 30, 2020

Proti novele zákona v této podobě už vystoupily některé opoziční strany, a dokonce i čeští operátoři. Budeme tedy sledovat, jak se situace okolo připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví vyvine. Je typické, že v obdobích krize mají státy tendenci si navyšovat pravomoci, a to často až za hranu osobních práv svých občanu. Otázkou je, jestli je takový zásah do soukromí za stávající situace nutný. Například větší snaha státu popularizovat aplikaci eRouška by nám byla jistě sympatičtější.

Zdroj: portál ODOK