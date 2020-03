To bude rychlost! Samsung začal s velkovýrobou nových eUFS 3.1 pamětí

Jihokorejský Samsung zahajuje masivní výrobu extrémně rychlých paměťových modulů pro telefony. Nový typ úložiště nese označení eUFS 3.1 a své předchůdce hravě strčí do kapsy. A to díky posunutým hranicím rychlosti zápisu. Se sekvenčním zápisem o rychlosti 1,2 GB/s v tomto ohledu téměř ztrojnásobuje možnosti vloni vyráběné generace 3.0. Oproti počítačovému standardu SATA jsou nové paměti rychlejší dvojnásobně a v porovnání s klasickými SD kartami desetinásobně. K čemu to bude dobré? Nové paměti Samsung eUFS 3.1 skvěle poslouží hlavně při nahrávání videí ve vysokém rozlišení a při přesunu velkého množství dat.

Současný trend s “naháněním” co největšího rozlišení fotek i videí klade čím dál větší nároky právě na paměti. A to nejen na jejich velikosti, ale také rychlosti. Například nahrávání v 8K pochopitelně vyžaduje schopnost zapisovat záznam velmi rychle. Hodit se to bude ale také při přenosu již existujících souborů. Samsung vypočítává, že 100 GB dat zvládnou nové paměti eUFS 3.1 zapsat za 1,5 minuty, starší eUFS3.0 za čtyři. Novinka je na tom lépe také z pohledu “náhodného” čtení z různých částí paměti. Předchůdce překonává 1,6krát. na porovnání různých typů se můžete podívat v tabulce. Samsung začíná vyrábět tyto nové paměti ve velikosti 512 GB. Následovat budou později i moduly s kapacitou 256 a 128 GB.

Zdroj: Samsung