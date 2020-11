Nové rendery potvrzují design Samsung Galaxy S21

Již nyní víme, jak bude zhruba budou vypadat nové vlajkové modely od Samsungu. První obrázky byly zveřejněny již před dvěma týdny a vypadá to, že vzhled telefonu odhadly velmi dobře. Na internetu se totiž objevily nové rendery obalů, na kterých můžeme vidět design Samsung Galaxy S21. Oproti řadě Galaxy S20 se očekává poměrně mnoho změn.

Design Samsung Galaxy S21 potvrzen výrobci obalů

V první řadě bychom u Galaxy S21 a S21 Plus měli dočkat plochého displeje. Samotná velikost by měla být 6,2 a 6,7 palců a samozřejmě se dostane na podporu 120Hz obnovovací frekvence. Změnu k horšímu bychom měli vidět u rozlišení, kdy by obě verze měly mít „pouze“ FullHD+ rozlišení (1080p+), zatímco poslední roky se u řady Galaxy S normálně využívalo rozlišení QuadHD+ (1440p+). Nezmění se průstřel pro selfie kameru, který je stále na stejném místě jako u předchozí řady.

Na zadní straně je velké vyvýšení pro fotoaparáty, které sahá až úplně ke kraji. To je poměrně kontroverzní změna, se kterou mají problémy i samotní výrobci obalů. Někteří obal v levém horním rohu odstranili, další se tam snaží zachovat alespoň částečnou ochranu. Co se týče samotných fotoaparátů, tak bychom měli vidět 12 MPx hlavní snímač, 12 MPx ultraširokoúhlý a také 64 MPx telefoto. Představení nových Samsung telefonů bychom se měli dočkat v dřívější dobu. Přesněji se mluví již o 14. lednu 2021. Na akci bychom měli vidět představení většího množství produktů, včetně nových sluchátek Galaxy Live Beyond.

Líbí se vám design zadní strany Galaxy S21?

Zdroj: gsmarena.com