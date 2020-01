Budoucnost baterií má jméno Li-S. Telefon s ní vydrží na jedno nabití 5 dní

Vědci přišli s další dobrou zprávou z oblasti vývoje baterií. Vydrží víc, lehce se vyrábí, neměla by být drahá. Že už to tu několikrát bylo a stále se nic neděje? Souhlasíme. Tentokrát bychom se ale snad mohli opravdu dočkat finálního zařazení do výroby a do našich telefonů. Ale nejen do nich. Nové lithium-sulfur (lithium-sírové) aneb Li-S baterie mají najít využití nejen v přenosné elektronice, ale také v elektromobilech. Vývoj nových článků probíhá na Monash University v Austrálii a zajímavé je, že nepotřebují nové materiály. Jen se změnila konstrukce sírových katod a jejich maximální možná zátěž.

Technicky to nebudeme dál moc rozebírat a vrhneme se na to nejdůležitější. Praktické využití a výhody. Nové lithium-sulfur baterie mají poskytnout větší kapacitu a s tím související výdrž. Dokonce až čtyřnásobné oproti těm současným. Mobilní telefon tak může na jedno nabití běžně vydržet i pět dní a elektromobil s Li-S baterií zvládne ujet i tisíc kilometrů. V současnosti jde údajně o nejefektivnější bateriovou technologii světa.

Velkou šanci na finální zařazení do výroby a přístrojů mají Li-S baterie díky velmi jednoduché, levné a zároveň ekologicky šetrné výrobě. Výzkum už opustil i laboratoř a technologie získala patentové razítko. V Německu se připravuje možnost instalace baterií do prototypů elektromobilů a solárních panelů. Těšíme se na další dobré zprávy.

