Google již finišuje Android 12 a připravuje se na oficiální vydání, zároveň se čím dal tím častěji objevují informace o betaverzích nadstaveb různých výrobců. O Samsungu se dlouho spekulovalo, ale nyní jsme se konečně dočkali představení. Nová nadstavba One UI 4 byla představena s velkým množstvím novinek a změn. První uživatelé již můžou novou verzi testovat, korejská společnost ji prozatím uvolnila v betaverzi na telefony řady Galaxy S21 ve vybraných zemích. Česká republika mezi státy prozatím není.

Nová nadstavba One UI 4 prozatím nepřipomíná Android 12

Podobně jako Android 12, tak také nadstavba One UI 4 nabídne celou řadu možností úprav samotného systému. Změny budou u samotných grafických témat, domovské obrazovky, ikon, notifikací i tapet. Do systému přibude několik nových widgetů a více se také budou dát zapojit AR emoji nebo samolepky.

Každopádně jak můžete vidět i ze screenshotů výše, tak One UI 4 vůbec nepřipomíná Android 12 se svým designem Material You. Už dříve se spekulovalo, že by One UI mohl více připomínat čistý Android. Prozatím se to však neděje, i když se to stále může změnit v některé z dalších betaverzí.

Soukromí a zabezpečení projde rovněž změnami. Nově se například v notifikační liště objeví ikonky kamery či mikrofonu, jakmile bude nějaká aplikace tyto prvky využívat. Přístup k mikrofonu a fotoaparátu půjde také plošně zakázat v nastavení telefonu. Oproti Androidu 12 nabídne Samsung u One UI 4 historii oprávnění až týden dozadu, zatímco normálně to bude na 24 hodin. V neposlední řadě bylo také změněno sledování použití dat a nově půjde rozdělovat podle oprávnění.

Jednotlivé Samsung aplikace se rovněž dočkaly větších či menších změn. Vypíchnout třeba můžeme jednoduší rozhraní u fotoaparátu, více možností úprav ve vestavěném editoru fotografií / videí, nebo vylepšení vyhledávání souborů v telefonu. Kompletní seznam změn v anglickém jazyce můžete vidět výše. Samotná velikost této první betaverze One UI 4 je 2422 MB.

