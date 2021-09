První beta verze oblíbeného Nova Launcher 7 se objevila již v prosinci 2020 a nyní jsme se konečně dočkali stabilní verze. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších aktualizací v historii tohoto populárního launcheru a změn je opravdu hodně. Pojďme si k nim tedy něco říct.

Nova Launcher 7 míří na Google Play

Nova Launcher 7 je založený na nejnovějších kódech AOSP (Android Open Source Project). Znamená to, že by měl být nyní mnohem rychlejší než kdy předtím a kromě toho se dočkáme nových animací a stylů. K dispozici jsou také nové funkce jako vylepšené vyhledávání, možnost změnit poloměr rohů u widgetů nebo některá nová gesta. Asi to nejdůležitější je přejetím prstem dolů a nahoru, přičemž si můžete sami nadefinovat, co má gesto spouštět.

Nova Launcher 7 is Taking it to the Next Level!

vizuální změny – nejnovější kód AOSP

vlastní poloměr rohu widgetu

vylepšené vyhledávání

nová gesta

ikona počasí může být na vyhledávacím panelu

Launcher byl ve své beta verzi poměrně dlouhých osm měsíců a nyní se konečně dostává ke všem uživatelům. K dispozici je samozřejmě na Google Play a nejaktuálnější verze je v tuto chvíli 7.0.45.

Jaký launcher aktuálně používáte?

Zdroj: 9to5google