Tady můžete sledovat živý přenos uvedení Nothing Phone (1)

Také patříte do zástupu lidí, kteří jsou zvědaví na představení prvního mobilního telefonu značky Nothing? Čínsko-britská firma má uvedení svého Phone (1) naplánované na 16. hodinu londýnského času, tedy na 17. hodinu u nás. Veřejně proběhne skrze živý přenos na YouTube, video najdete v článku. Po přihlášení si můžete zapnouti připomenutí, abyste to náhodou nepromeškali.

S novinkou Nothing Phone (1) už jsme se mohli seznámit díky velkému množství úniků i upouštění informací přímo od výrobce. Známe tak velmi detailně například vzhled telefonu, specifikace fotoaparátů, parametry displeje nebo přesný typ procesoru.

Co očekávat od Nothing Phone (1)?

Android 12 / Nothing OS

procesor Qualcomm Snapdragon 778G+

6,55″ displej s dynamickou frekvencí až 120 Hz

50MPx hlavní fotoaparát

4 800mAh baterie s podporou 33W kabelového a 15W bezdrátového nabíjení

průhledná záda se světelnými LED panely

Jednou ze zásadních a zatím nezveřejněných informací, která během streamu zazní, je cena tohoto telefonu. I když jde o designově velmi poutavý mobil, vcelku průměrné parametry bude muset rozumná vyvážit rozumná částka, za kterou jej budou chtít zájemci koupit. Připomeňme, že na Nothing Phone (1) je pořadník, podobně jako u prvních telefonů OnePlus.

Kolik myslíte, že bude Nothing Phone (1) nakonec stát?