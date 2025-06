Zase víme o trochu víc! Nothing Phone (3) se přiblížil v dalším teaseru. Co prozrazuje nyní?

Nothing si znovu hraje s očekáváním. Nový triumf společnosti s označením Nothing Phone (3) má být první opravdovou „vlajkovkou“ značky, a přestože jeho vzhled zůstává částečně tajemstvím, začíná se pomalu rýsovat možná radikální změna. Zatímco předchozí modely si zakládaly na průhledném designu a světelném systému Glyph, letos by mohlo být všechno jinak.

Nejnovější teaser od Nothing totiž ukazuje zadní stranu telefonu z větší vzdálenosti než minule, ale opět bez úplného odhalení. A právě v tom spočívá napětí – vizuální znaky jako transparentní záda nebo LED systém Glyph zatím nejsou nikde k vidění.

Podle spekulací by je mohl nahradit bodový displej dot-matrix, který by mohl být plně přizpůsobitelný. Pokud se to potvrdí, šlo by o obrovskou změnu ve vizuálním stylu značky, která právě tímhle lákala své fanoušky od prvního modelu.

Teorii o příchozím dot-matrixu navíc tak trochu podněcuje i nová profilová fotka společnosti Nothing na sociální síti X.

Podobným stylem nás kdysi překvapil i úplně první teaser z 27. května, který přišel s popiskem: „Všechno je v detailech.“

Další úniky navíc poukazují na výbavu, která si nezadá s top modely. Ve zkratce se mluví o čipu Snapdragon 8 Elite pro špičkový výkon, 6,77″ LTPO AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí, třech snímačích (přičemž hlavní by měl být 50Mpx) a operačním systému Nothing OS 3.0 založeném na Androidu 16.

Nothing Phone (3) by měl překvapit cenou

Nothing Phone (3) má být cenově agresivní – od $799 (zhruba 17 400 Kč) za 12/256GB verzi a $899 (zhruba 19 540 Kč) za 16/512GB. Pokud se ceny potvrdí, bude levnější než většina konkurentů, ale výbavou by se jim, alespoň podle některých úniků, měl vyrovnat.

Oficiální odhalení proběhne 1. července v 18:00 britského času (tedy 19:00 SELČ) v Londýně. A nebude se týkat jen telefonu – Nothing prý představí i svá první over-ear sluchátka, vyvinutá ve spolupráci s legendární audio značkou KEF.

Jak si teasery na Nothing Phone (3) interpretujete vy?

Zdroj: GizmoChina, X